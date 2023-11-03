Вкусные сладости на скорую руку: рассыпчатое печенье "Подснежник"

Печенье получается рассыпчатым, нежным – буквально тает во рту

Вкусное ароматное печенье всегда будет уместно семейному чаепитию. А когда его готовить просто – рецепту цены нет.

Сегодня мы предлагаем приготовить рассыпчатое печенье, родом из Молдовы — оно просто тает во рту. А рецептом с нами поделились на портале "Пляшка".

Как приготовить печенье "Подснежник"

Ингредиенты:

Сливочное масло – 250 г

Сахарная пудра – 60 г в тесто + для обваливания

Ванилин – по вкусу

Лимонный сок – 2 ст. л.

Масло растительное – 80 мл

Крахмал – 4 ст. л.

Мука – 420 г

Способ приготовления:

Размягченное сливочное масло растереть с сахарной пудрой, растительным маслом, ванилином и лимонным соком. Взбить миксером. Добавить крахмал, перемешать. Постепенно добавить просеянную муку, перемешать. Выложить тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность, вымесить до однородного состояния. Оно получается мягким и не прилипает к рукам. Разделить тесто на три части, сделать колбаску, и нарезать на кусочки. Каждый кусочек нужно слегка приплюснуть. Выложить тесто на застеленный пергаментом противень и выпекать в течение 10 минут при температуре 180 градусов. Горячее печенье обвалять в сахарной пудре.

А если вы любите печенье, рекомендуем приготовить его с джемом по рецепту "Телеграфа". Оно получается очень мягким, нежным и сливочным.