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Вкусные сладости на скорую руку: рассыпчатое печенье "Подснежник"

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Печенье в меру сладкое, с ванильным ароматом, по-домашнему вкусное
Печенье в меру сладкое, с ванильным ароматом, по-домашнему вкусное. Фото plyashka.com

Печенье получается рассыпчатым, нежным – буквально тает во рту

Вкусное ароматное печенье всегда будет уместно семейному чаепитию. А когда его готовить просто – рецепту цены нет.

Сегодня мы предлагаем приготовить рассыпчатое печенье, родом из Молдовы — оно просто тает во рту. А рецептом с нами поделились на портале "Пляшка".

Как приготовить печенье "Подснежник"

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 250 г
  • Сахарная пудра – 60 г в тесто + для обваливания
  • Ванилин – по вкусу
  • Лимонный сок – 2 ст. л.
  • Масло растительное – 80 мл
  • Крахмал – 4 ст. л.
  • Мука – 420 г

Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло растереть с сахарной пудрой, растительным маслом, ванилином и лимонным соком. Взбить миксером.
  2. Добавить крахмал, перемешать.
  3. Постепенно добавить просеянную муку, перемешать.
  4. Выложить тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность, вымесить до однородного состояния. Оно получается мягким и не прилипает к рукам.
  5. Разделить тесто на три части, сделать колбаску, и нарезать на кусочки. Каждый кусочек нужно слегка приплюснуть.
  6. Выложить тесто на застеленный пергаментом противень и выпекать в течение 10 минут при температуре 180 градусов.
  7. Горячее печенье обвалять в сахарной пудре.

А если вы любите печенье, рекомендуем приготовить его с джемом по рецепту "Телеграфа". Оно получается очень мягким, нежным и сливочным.

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#Печенье #Выпечка #Готовим дома