Вкусные сладости на скорую руку: рассыпчатое печенье "Подснежник"
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Печенье получается рассыпчатым, нежным – буквально тает во рту
Вкусное ароматное печенье всегда будет уместно семейному чаепитию. А когда его готовить просто – рецепту цены нет.
Сегодня мы предлагаем приготовить рассыпчатое печенье, родом из Молдовы — оно просто тает во рту. А рецептом с нами поделились на портале "Пляшка".
Как приготовить печенье "Подснежник"
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 250 г
- Сахарная пудра – 60 г в тесто + для обваливания
- Ванилин – по вкусу
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Масло растительное – 80 мл
- Крахмал – 4 ст. л.
- Мука – 420 г
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло растереть с сахарной пудрой, растительным маслом, ванилином и лимонным соком. Взбить миксером.
- Добавить крахмал, перемешать.
- Постепенно добавить просеянную муку, перемешать.
- Выложить тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность, вымесить до однородного состояния. Оно получается мягким и не прилипает к рукам.
- Разделить тесто на три части, сделать колбаску, и нарезать на кусочки. Каждый кусочек нужно слегка приплюснуть.
- Выложить тесто на застеленный пергаментом противень и выпекать в течение 10 минут при температуре 180 градусов.
- Горячее печенье обвалять в сахарной пудре.
А если вы любите печенье, рекомендуем приготовить его с джемом по рецепту "Телеграфа". Оно получается очень мягким, нежным и сливочным.