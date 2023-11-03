Смачні солодощі нашвидкуруч: розсипчасте печиво "Підсніжник"

Печиво виходить розсипчастим, ніжним — буквально тане в роті

Смачне ароматне печиво завжди буде доречним до сімейного чаювання. А коли його готувати просто — рецепту ціни нема.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати розсипчасте печиво, родом з Молдови — воно просто тане у роті. А рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати печиво "Підсніжник"

Інгредієнти:

Вершкове масло – 250 г

Цукрова пудра – 60 г в тісто + для обвалювання

Ванілін – за смаком

Лимонний сік – 2 ст. л.

Олія – 80 мл

Крохмаль – 4 ст. л.

Борошно – 420 г

Спосіб приготування:

Розм'якшене вершкове масло розтерти з цукровою пудрою, олією, ваніліном та лимонним соком. Збити міксером. Додати крохмаль, перемішати. Поступово додати просіяне борошно, перемішати. Викласти тісто на присипану борошном робочу поверхню, вимісити до однорідного стану. Воно виходить м'яким і не липне до рук. Розділити тісто на три частини, зробити "ковбаску", та нарізати на шматочки. Кожен шматочок треба злегка приплюснути. Викласти тісто на застелене пергаментом деко та випікати протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів. Гаряче печиво обваляти у цукровій пудрі.

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