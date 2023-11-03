Смачні солодощі нашвидкуруч: розсипчасте печиво "Підсніжник"
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Печиво виходить розсипчастим, ніжним — буквально тане в роті
Смачне ароматне печиво завжди буде доречним до сімейного чаювання. А коли його готувати просто — рецепту ціни нема.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати розсипчасте печиво, родом з Молдови — воно просто тане у роті. А рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".
Як приготувати печиво "Підсніжник"
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 250 г
- Цукрова пудра – 60 г в тісто + для обвалювання
- Ванілін – за смаком
- Лимонний сік – 2 ст. л.
- Олія – 80 мл
- Крохмаль – 4 ст. л.
- Борошно – 420 г
Спосіб приготування:
- Розм'якшене вершкове масло розтерти з цукровою пудрою, олією, ваніліном та лимонним соком. Збити міксером.
- Додати крохмаль, перемішати.
- Поступово додати просіяне борошно, перемішати.
- Викласти тісто на присипану борошном робочу поверхню, вимісити до однорідного стану. Воно виходить м'яким і не липне до рук.
- Розділити тісто на три частини, зробити "ковбаску", та нарізати на шматочки. Кожен шматочок треба злегка приплюснути.
- Викласти тісто на застелене пергаментом деко та випікати протягом 10 хвилин при температурі 180 градусів.
- Гаряче печиво обваляти у цукровій пудрі.
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