Мягкое и нежное печенье за 15 минут: простой рецепт на сметане
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Попробуйте – и магазинного печенья уже не захотите
Мы рассказывали, как приготовить питательную и нежную запеканку из тыквы. Теперь делимся рецептом простейшего домашнего печенья.
Такие сладости на сметане готовятся просто элементарно, а получаются очень вкусными. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- сметана — 200 г
- мука — около 3 стакана
- сода — 1 чайная кровать
- яйца — 3 шт
- сахар — 1 стакан
- маргарин (или сливочное масло) — 100 г
- ванилин (или ванильный сахар)
- соль
Способ приготовления:
- В миске смешиваем сметану и 1 чайную ложку соды (без горки). Маргарин или масло растапливаем, смешиваем его с сахаром и ванилином (или ванильным сахаром).
- Хорошо размешиваем смесь, она должна немного охладиться. Только после этого добавляем ее к сметане. Перемешиваем
- Кладем щепотку соли, вбиваем 3 яйца и постепенно всыпаем просеянную муку. Замешиваем эластичное тесто.
- Готовое тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 1 сантиметр. Формой для печенья (но подойдет даже обычный стакан) вырезаем печенье.
- Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Обрезки теста собираем и снова раскатываем.
- Печенье на противне сверху посыпаем сахаром и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время выпекания – ориентировочно 15 минут.
Лучше дать печенье немного остыть, а потом пробовать. Оно стабилизируется и становится вкусным и хрупким. Также мы делились рецептом классического печенья с джемом.