Мягкое и нежное печенье за 15 минут: простой рецепт на сметане

Попробуйте – и магазинного печенья уже не захотите

Мы рассказывали, как приготовить питательную и нежную запеканку из тыквы. Теперь делимся рецептом простейшего домашнего печенья.

Такие сладости на сметане готовятся просто элементарно, а получаются очень вкусными. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

сметана — 200 г

мука — около 3 стакана

сода — 1 чайная кровать

яйца — 3 шт

сахар — 1 стакан

маргарин (или сливочное масло) — 100 г

ванилин (или ванильный сахар)

соль

Способ приготовления:

В миске смешиваем сметану и 1 чайную ложку соды (без горки). Маргарин или масло растапливаем, смешиваем его с сахаром и ванилином (или ванильным сахаром). Хорошо размешиваем смесь, она должна немного охладиться. Только после этого добавляем ее к сметане. Перемешиваем Кладем щепотку соли, вбиваем 3 яйца и постепенно всыпаем просеянную муку. Замешиваем эластичное тесто. Готовое тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 1 сантиметр. Формой для печенья (но подойдет даже обычный стакан) вырезаем печенье. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Обрезки теста собираем и снова раскатываем. Печенье на противне сверху посыпаем сахаром и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время выпекания – ориентировочно 15 минут.

Лучше дать печенье немного остыть, а потом пробовать. Оно стабилизируется и становится вкусным и хрупким. Также мы делились рецептом классического печенья с джемом.