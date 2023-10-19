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Мягкое и нежное печенье за 15 минут: простой рецепт на сметане

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Чудесное лакомство своими руками
Чудесное лакомство своими руками. Фото vikna.tv

Попробуйте – и магазинного печенья уже не захотите

Мы рассказывали, как приготовить питательную и нежную запеканку из тыквы. Теперь делимся рецептом простейшего домашнего печенья.

Такие сладости на сметане готовятся просто элементарно, а получаются очень вкусными. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • сметана — 200 г
  • мука — около 3 стакана
  • сода — 1 чайная кровать
  • яйца — 3 шт
  • сахар — 1 стакан
  • маргарин (или сливочное масло) — 100 г
  • ванилин (или ванильный сахар)
  • соль

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем сметану и 1 чайную ложку соды (без горки). Маргарин или масло растапливаем, смешиваем его с сахаром и ванилином (или ванильным сахаром).
  2. Хорошо размешиваем смесь, она должна немного охладиться. Только после этого добавляем ее к сметане. Перемешиваем
  3. Кладем щепотку соли, вбиваем 3 яйца и постепенно всыпаем просеянную муку. Замешиваем эластичное тесто.
  4. Готовое тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 1 сантиметр. Формой для печенья (но подойдет даже обычный стакан) вырезаем печенье.
  5. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Обрезки теста собираем и снова раскатываем.
  6. Печенье на противне сверху посыпаем сахаром и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время выпекания – ориентировочно 15 минут.

Лучше дать печенье немного остыть, а потом пробовать. Оно стабилизируется и становится вкусным и хрупким. Также мы делились рецептом классического печенья с джемом.

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#Рецепт #Печенье #Выпечка