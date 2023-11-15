Смачна заміна звичним бутербродам: незвичайний перекус за 10 хвилин
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Ковбаса в клярі на сковороді — чудовий варіант швидкого перекусу
Любителі солоних сніданків можуть приготувати вранці не лише оладки-піци на сковороді, але й ковбасу в тісті. Така страва також є чудовим перекусом, її зручно взяти з собою на роботу або до школи.
Готуються такі оладки за лічені хвилини та швидко зникають зі столу. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".
Як приготувати ковбасу в тісті
Інгредієнти:
Тісто
- борошно — 150-160 г;
- яйця — 2 шт.;
- кефір — 150 мл;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- ковбаса варена.
Спосіб приготування:
- Яйця збити з сіллю та цукром.
- Додати кефір, перемішати.
- Просіяти борошно з розпушувачем, перемішати. Тісто за консистенцією нагадує густу сметану.
- Ковбасу нарізати кружальцями.
- Ложкою викласти тісто на розігріту сковороду з олією, покласти кружальце ковбаси та "заховати" його ще тістом.
- Смажити на середньому вогні до готовності тіста з обох боків.
А якщо ви любите смачні закуски, рекомендуємо також приготувати рулетики з ковбасою за рецептом "Телеграфа". Вони з’їдаються до останньої крихти та ніколи не набридають.