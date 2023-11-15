Смачна заміна звичним бутербродам: незвичайний перекус за 10 хвилин

Ковбаса в клярі на сковороді — чудовий варіант швидкого перекусу

Любителі солоних сніданків можуть приготувати вранці не лише оладки-піци на сковороді, але й ковбасу в тісті. Така страва також є чудовим перекусом, її зручно взяти з собою на роботу або до школи.

Готуються такі оладки за лічені хвилини та швидко зникають зі столу. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати ковбасу в тісті

Інгредієнти:

Тісто

борошно — 150-160 г;

яйця — 2 шт.;

кефір — 150 мл;

розпушувач — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

ковбаса варена.

Спосіб приготування:

Яйця збити з сіллю та цукром. Додати кефір, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем, перемішати. Тісто за консистенцією нагадує густу сметану. Ковбасу нарізати кружальцями. Ложкою викласти тісто на розігріту сковороду з олією, покласти кружальце ковбаси та "заховати" його ще тістом. Смажити на середньому вогні до готовності тіста з обох боків.

А якщо ви любите смачні закуски, рекомендуємо також приготувати рулетики з ковбасою за рецептом "Телеграфа". Вони з’їдаються до останньої крихти та ніколи не набридають.