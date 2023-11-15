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Смачна заміна звичним бутербродам: незвичайний перекус за 10 хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Для приготування закуски можна використовувати будь-який вид вареної ковбаси чи шинку
Для приготування закуски можна використовувати будь-який вид вареної ковбаси чи шинку. Фото filizhanka.top

Ковбаса в клярі на сковороді — чудовий варіант швидкого перекусу

Любителі солоних сніданків можуть приготувати вранці не лише оладки-піци на сковороді, але й ковбасу в тісті. Така страва також є чудовим перекусом, її зручно взяти з собою на роботу або до школи.

Готуються такі оладки за лічені хвилини та швидко зникають зі столу. А рецептом з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати ковбасу в тісті

Інгредієнти:

Тісто

  • борошно — 150-160 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • кефір — 150 мл;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • ковбаса варена.

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з сіллю та цукром.
  2. Додати кефір, перемішати.
  3. Просіяти борошно з розпушувачем, перемішати. Тісто за консистенцією нагадує густу сметану.
  4. Ковбасу нарізати кружальцями.
  5. Ложкою викласти тісто на розігріту сковороду з олією, покласти кружальце ковбаси та "заховати" його ще тістом.
  6. Смажити на середньому вогні до готовності тіста з обох боків.

А якщо ви любите смачні закуски, рекомендуємо також приготувати рулетики з ковбасою за рецептом "Телеграфа". Вони з’їдаються до останньої крихти та ніколи не набридають.

Теги:
#Ковбаса #Перекус #Оладки #Готуємо вдома