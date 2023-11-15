Вкусная замена привычным бутербродам: необычный перекус за 10 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Колбаса в кляре на сковороде – отличный вариант быстрого перекуса
Любители соленых завтраков могут приготовить утром не только оладьи-пиццу на сковороде, но и колбасу в тесте. Такое блюдо также является отличным перекусом, его удобно взять с собой на работу или в школу.
Готовятся такие оладьи в считанные минуты и быстро исчезают со стола. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".
Как приготовить колбасу в тесте
Ингредиенты:
Тесто
- мука — 150-160 г;
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 150 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- колбаса вареная.
Способ приготовления:
- Яйца взбить с солью и сахаром.
- Добавить кефир, перемешать.
- Просеять муку с разрыхлителем, перемешать. Тесто по консистенции напоминает густую сметану.
- Колбасу порезать кружочками.
- Ложкой выложить тесто на разогретую сковороду с растительным маслом, положить кружок колбасы и "спрятать" ее еще тестом.
- Жарить на среднем огне до готовности теста с обеих сторон.
А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем также приготовить рулетики с колбасой по рецепту "Телеграфа". Они съедаются до последней крошки и никогда не надоедают.