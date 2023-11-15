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Вкусная замена привычным бутербродам: необычный перекус за 10 минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Для приготовления закуски можно использовать любой вид вареной колбасы или ветчины
Для приготовления закуски можно использовать любой вид вареной колбасы или ветчины. Фото filizhanka.top

Колбаса в кляре на сковороде – отличный вариант быстрого перекуса

Любители соленых завтраков могут приготовить утром не только оладьи-пиццу на сковороде, но и колбасу в тесте. Такое блюдо также является отличным перекусом, его удобно взять с собой на работу или в школу.

Готовятся такие оладьи в считанные минуты и быстро исчезают со стола. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить колбасу в тесте

Ингредиенты:

Тесто

  • мука — 150-160 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 150 мл;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • колбаса вареная.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с солью и сахаром.
  2. Добавить кефир, перемешать.
  3. Просеять муку с разрыхлителем, перемешать. Тесто по консистенции напоминает густую сметану.
  4. Колбасу порезать кружочками.
  5. Ложкой выложить тесто на разогретую сковороду с растительным маслом, положить кружок колбасы и "спрятать" ее еще тестом.
  6. Жарить на среднем огне до готовности теста с обеих сторон.

А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем также приготовить рулетики с колбасой по рецепту "Телеграфа". Они съедаются до последней крошки и никогда не надоедают.

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#Колбаса #Перекус #Оладьи #Готовим дома