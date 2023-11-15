Вкусная замена привычным бутербродам: необычный перекус за 10 минут

Колбаса в кляре на сковороде – отличный вариант быстрого перекуса

Любители соленых завтраков могут приготовить утром не только оладьи-пиццу на сковороде, но и колбасу в тесте. Такое блюдо также является отличным перекусом, его удобно взять с собой на работу или в школу.

Готовятся такие оладьи в считанные минуты и быстро исчезают со стола. А рецептом с нами поделились на портале "Філіжанка кави".

Как приготовить колбасу в тесте

Ингредиенты:

Тесто

мука — 150-160 г;

яйца — 2 шт.;

кефир — 150 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

колбаса вареная.

Способ приготовления:

Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить кефир, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем, перемешать. Тесто по консистенции напоминает густую сметану. Колбасу порезать кружочками. Ложкой выложить тесто на разогретую сковороду с растительным маслом, положить кружок колбасы и "спрятать" ее еще тестом. Жарить на среднем огне до готовности теста с обеих сторон.

А если вы любите вкусные закуски, рекомендуем также приготовить рулетики с колбасой по рецепту "Телеграфа". Они съедаются до последней крошки и никогда не надоедают.