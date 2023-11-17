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Пухка серединка, хрустка скоринка: заливний пиріг з яблуками нашвидкуруч

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Пиріг виходить повітряний, м’який, запашний Новина оновлена 17 листопада 2023, 10:29
Пиріг виходить повітряний, м’який, запашний. Фото gazdynja.com

На приготування тіста вистачить 5 хвилин

З яблук, особливо восени, коли їх безліч, можна приготувати багато смачних страв. Вони є інгредієнтом рулетиків, а-ля штрудель, із них готують фриттери або додають до салатів.

Також із цих фруктів печуть смачні пироги. Одним із таких є "швидкий" заливний пиріг з яблуками нашвидкуруч, рецептом якого поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати заливний пиріг з яблуками

Інгредієнти:

  • яйця – 2 шт.;
  • соняшникова олія — 100 мл;
  • цукор — 130 г;
  • сметана — 120 г;
  • дрібка солі
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • борошно — 200 г;
  • яблука — 1-2 шт.;
  • цукор + кориця – 1 ч. л. + 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

  1. У чашу заглибного блендера налити олію та додати 1 яйце.
  2. Щільно притиснути яйце блендером до дна чаші та збивати, доки не утвориться емульсія.
  3. Друге яйце збити з цукром та сіллю.
  4. Додати сметану, перемішати.
  5. Додати емульсію з яйця та олії, ще раз перемішати.
  6. Додати розпушувач з борошном, перемішати.
  7. Тісто вилити у форму для випічки, попередньо застелену пергаментом.
  8. Викласти зверху нарізані скибочками яблука.
  9. Цукор змішати з корицею та посипати зверху пирога.
  10. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-50 хвилин. Після чого залишити пиріг іще на 10 хвилин у вимкненій духовці.

А якщо ви любите випічку з яблуками рекомендуємо також приготувати яблучні пончики за рецептом "Телеграфа". Ця смакота — гідна альтернатива навіть улюбленій "шарлотці".

Теги:
#Яблука #Випічка #Тісто #Готуємо вдома