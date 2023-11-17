Пухка серединка, хрустка скоринка: заливний пиріг з яблуками нашвидкуруч

На приготування тіста вистачить 5 хвилин

З яблук, особливо восени, коли їх безліч, можна приготувати багато смачних страв. Вони є інгредієнтом рулетиків, а-ля штрудель, із них готують фриттери або додають до салатів.

Також із цих фруктів печуть смачні пироги. Одним із таких є "швидкий" заливний пиріг з яблуками нашвидкуруч, рецептом якого поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати заливний пиріг з яблуками

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

соняшникова олія — 100 мл;

цукор — 130 г;

сметана — 120 г;

дрібка солі

розпушувач — 1,5 ч. л.;

борошно — 200 г;

яблука — 1-2 шт.;

цукор + кориця – 1 ч. л. + 0,5 ч. л.;

Спосіб приготування:

У чашу заглибного блендера налити олію та додати 1 яйце. Щільно притиснути яйце блендером до дна чаші та збивати, доки не утвориться емульсія. Друге яйце збити з цукром та сіллю. Додати сметану, перемішати. Додати емульсію з яйця та олії, ще раз перемішати. Додати розпушувач з борошном, перемішати. Тісто вилити у форму для випічки, попередньо застелену пергаментом. Викласти зверху нарізані скибочками яблука. Цукор змішати з корицею та посипати зверху пирога. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-50 хвилин. Після чого залишити пиріг іще на 10 хвилин у вимкненій духовці.

А якщо ви любите випічку з яблуками рекомендуємо також приготувати яблучні пончики за рецептом "Телеграфа". Ця смакота — гідна альтернатива навіть улюбленій "шарлотці".