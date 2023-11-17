Пухка серединка, хрустка скоринка: заливний пиріг з яблуками нашвидкуруч
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На приготування тіста вистачить 5 хвилин
З яблук, особливо восени, коли їх безліч, можна приготувати багато смачних страв. Вони є інгредієнтом рулетиків, а-ля штрудель, із них готують фриттери або додають до салатів.
Також із цих фруктів печуть смачні пироги. Одним із таких є "швидкий" заливний пиріг з яблуками нашвидкуруч, рецептом якого поділилися на порталі "Українська ґаздиня".
Як приготувати заливний пиріг з яблуками
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- соняшникова олія — 100 мл;
- цукор — 130 г;
- сметана — 120 г;
- дрібка солі
- розпушувач — 1,5 ч. л.;
- борошно — 200 г;
- яблука — 1-2 шт.;
- цукор + кориця – 1 ч. л. + 0,5 ч. л.;
Спосіб приготування:
- У чашу заглибного блендера налити олію та додати 1 яйце.
- Щільно притиснути яйце блендером до дна чаші та збивати, доки не утвориться емульсія.
- Друге яйце збити з цукром та сіллю.
- Додати сметану, перемішати.
- Додати емульсію з яйця та олії, ще раз перемішати.
- Додати розпушувач з борошном, перемішати.
- Тісто вилити у форму для випічки, попередньо застелену пергаментом.
- Викласти зверху нарізані скибочками яблука.
- Цукор змішати з корицею та посипати зверху пирога.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40-50 хвилин. Після чого залишити пиріг іще на 10 хвилин у вимкненій духовці.
А якщо ви любите випічку з яблуками рекомендуємо також приготувати яблучні пончики за рецептом "Телеграфа". Ця смакота — гідна альтернатива навіть улюбленій "шарлотці".