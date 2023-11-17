Мягкая серединка, хрустящая корочка: заливной пирог с яблоками на скорую руку
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На приготовление теста достаточно 5 минут
Из яблок, особенно осенью, когда их много, можно приготовить много вкусных блюд. Эти фрукты являются ингредиентом рулетиков, а-ля штрудель, из них готовят фриттеры или добавляют в салаты.
Также из них пекут вкусные пироги. Одним из таких является "быстрый" заливной пирог с яблоками на скорую руку, рецептом которого поделились на портале "Українська ґаздиня".
Как приготовить заливной пирог с яблоками
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- подсолнечное масло – 100 мл;
- сахар — 130 г;
- сметана — 120 г;
- щепотка соли
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- мука — 200 г;
- яблоки — 1-2 шт.;
- сахар + корица – 1 ч. л. + 0,5 ч. л.;
Способ приготовления:
- В чашу погружного блендера налить масло и добавить 1 яйцо.
- Плотно прижать блендер яйцо ко дну чаши и взбивать, пока не образуется эмульсия.
- Второе яйцо взбить с солью и сахаром.
- Добавить сметану, перемешать.
- Добавить эмульсию из яйца и растительного масла, еще раз перемешать.
- Добавить разрыхлитель с мукой, перемешать.
- Тесто вылить в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом.
- Выложить сверху нарезанные ломтиками яблоки.
- Сахар смешать с корицей и посыпать сверху пирога.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40-50 минут. После чего оставить пирог еще на 10 минут в выключенной духовке.
А если вы любите выпечку с яблоками, рекомендуем также приготовить яблочные пончики по рецепту "Телеграфа". Эта вкусность — достойная альтернатива даже любимой "шарлотке".