Мягкая серединка, хрустящая корочка: заливной пирог с яблоками на скорую руку

На приготовление теста достаточно 5 минут

Из яблок, особенно осенью, когда их много, можно приготовить много вкусных блюд. Эти фрукты являются ингредиентом рулетиков, а-ля штрудель, из них готовят фриттеры или добавляют в салаты.

Также из них пекут вкусные пироги. Одним из таких является "быстрый" заливной пирог с яблоками на скорую руку, рецептом которого поделились на портале "Українська ґаздиня".

Как приготовить заливной пирог с яблоками

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

подсолнечное масло – 100 мл;

сахар — 130 г;

сметана — 120 г;

щепотка соли

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

мука — 200 г;

яблоки — 1-2 шт.;

сахар + корица – 1 ч. л. + 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

В чашу погружного блендера налить масло и добавить 1 яйцо. Плотно прижать блендер яйцо ко дну чаши и взбивать, пока не образуется эмульсия. Второе яйцо взбить с солью и сахаром. Добавить сметану, перемешать. Добавить эмульсию из яйца и растительного масла, еще раз перемешать. Добавить разрыхлитель с мукой, перемешать. Тесто вылить в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом. Выложить сверху нарезанные ломтиками яблоки. Сахар смешать с корицей и посыпать сверху пирога. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40-50 минут. После чего оставить пирог еще на 10 минут в выключенной духовке.

А если вы любите выпечку с яблоками, рекомендуем также приготовить яблочные пончики по рецепту "Телеграфа". Эта вкусность — достойная альтернатива даже любимой "шарлотке".