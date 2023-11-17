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Мягкая серединка, хрустящая корочка: заливной пирог с яблоками на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Пирог получается воздушным и мягким Новость обновлена 17 ноября 2023, 10:29
Пирог получается воздушным и мягким. Фото gazdynja.com

На приготовление теста достаточно 5 минут

Из яблок, особенно осенью, когда их много, можно приготовить много вкусных блюд. Эти фрукты являются ингредиентом рулетиков, а-ля штрудель, из них готовят фриттеры или добавляют в салаты.

Также из них пекут вкусные пироги. Одним из таких является "быстрый" заливной пирог с яблоками на скорую руку, рецептом которого поделились на портале "Українська ґаздиня".

Как приготовить заливной пирог с яблоками

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • подсолнечное масло – 100 мл;
  • сахар — 130 г;
  • сметана — 120 г;
  • щепотка соли
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • мука — 200 г;
  • яблоки — 1-2 шт.;
  • сахар + корица – 1 ч. л. + 0,5 ч. л.;

Способ приготовления:

  1. В чашу погружного блендера налить масло и добавить 1 яйцо.
  2. Плотно прижать блендер яйцо ко дну чаши и взбивать, пока не образуется эмульсия.
  3. Второе яйцо взбить с солью и сахаром.
  4. Добавить сметану, перемешать.
  5. Добавить эмульсию из яйца и растительного масла, еще раз перемешать.
  6. Добавить разрыхлитель с мукой, перемешать.
  7. Тесто вылить в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом.
  8. Выложить сверху нарезанные ломтиками яблоки.
  9. Сахар смешать с корицей и посыпать сверху пирога.
  10. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40-50 минут. После чего оставить пирог еще на 10 минут в выключенной духовке.

А если вы любите выпечку с яблоками, рекомендуем также приготовить яблочные пончики по рецепту "Телеграфа". Эта вкусность — достойная альтернатива даже любимой "шарлотке".

Теги:
#Яблоки #Выпечка #Тесто #Готовим дома