У Росії склали перелік недружніх країн: в списку тільки двоє

У Росії затвердили список недружніх країн.

Як повідомляє сайт правової інформації РФ, в нього потрапили лише дві країни - США і Чехія.

Як і передбачалося раніше, дипломатичним відомствам "недружніх країн" обмежать можливість набирати співробітників для своїх посольств з громадян Росії.

Чехії таку можливість залишили, але кількість співробітників буде обмежено 19 працівниками. США ж зовсім не зможуть наймати росіян для роботи в дипломатичних представництвах.

Як повідомлялося, в російських ЗМІ раніше передбачалося, що в списку буде близько десяти країн. Очікувалося, що крім названих, в ньому також будуть Україна, країни Балтії, Польща, Великобританія, Австралія, Канада і Грузія.

Після приходу до влади в США адміністрації Джо Байдена, у відносинах з РФ спостерігається зростання напруги.

Відносини між Росією і Чехією погіршилися після шпигунського скандалу і висилки російських дипломатів з Праги.