"Вони все ще в заручниках": Тихановська пролила світло на звільнення з СІЗО Протасевича і Сапеги

Стали відомі подробиці домашнього арешту опозиційного білоруській владі блогера Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги. Днями пару випустили з СІЗО, однак вони продовжують знаходиться "в заручниках".

Як пише ВВС з посиланням на адвоката Сапеги Антона Гашинського, в четвер, 24 червня, його підзахисна зустрічалася в ресторані з батьками і була в компанії людини, схожої на Романа Протасевича. Чи був це дійсно блогер - невідомо. Втім, до дівчини приставили цілодобовий нагляд - двох чоловіків, які нібито її охороняють.

За словами екс-кандидата на пост президента Білорусі Світлани Тихановської, Протасевич і Сапега таким чином залишаються в заручниках.

"Те, що Роман і Софія переведені під домашній арешт і не перебувають за гратами - це хороша новина. Але домашній арешт - це не свобода, вони все ще під звинуваченням, за кожним їхнім кроком все ще стежать наглядачі. А, значить, вони все ще в заручниках. Ми на зв'язку з батьками Романа - їм нічого не повідомляють про сина, не дають спілкуватися з ним. Вони переконані, що режим веде гру, використовуючи життя Роми і Софії", - говорить Тихановська.

Нагадаємо, що Софію затримали 23 травня разом з екс-головним редактором ТГ-каналу "Nexta" Романом Протасевичем. Борт Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, був примусово посаджений в Мінську через повідомлення про нібито мінування. Хлопця і дівчину звинуватили в терористичній діяльності і відправили в СІЗО.

Як повідомлялося раніше, на початку червня Протасевич дав інтерв'ю на білоруському телебаченні, де засвітив в кадрі нові шрами на руках.