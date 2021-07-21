"Казанський стрілок" Галявієв, який розстріляв 9 людей, уникне в'язниці: подробиці

19-річний Ільназ Галявієв, який 11 травня увірвався в рідну 175-ю школу в Казані і, називаючи себе Богом, розстріляв там 9 осіб - дітей та вчителів, пройшов психіатричну експертизу в Москві.

Як повідомляє газета Громадської спостережної комісії Росії, в центрі соціальної і судової психіатрії імені Сербського визнали казанського стрілка неосудним. Експерти переконані, що на момент скоєння масових убивств Ільназ Галявієв був неадекватний.

До слова, вбивця заявив, що в СІЗО Казані йому подобалося більше. Тут же, в Москві, він "страждає через балакучого і хроплячого сусіда".

Нагадаємо, 11 травня в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину в гімназії №175. Він убив 9 людей і поранив більше двох десятків. Після затримання на допиті Галявієв розповів, навіщо пішов вбивати дітей.

Незабаром з'ясувалося, що ще до стрілянини у хлопця виявили захворювання головного мозку. У Слідкомі розповіли, що в 2020-му він звернувся в лікарню з сильним головним болем, і в результаті діагностики у нього знайшли серйозне захворювання мозку. Яке саме і чи могло воно стати причиною звірячого вчинку - про це слідчі не розповіли.