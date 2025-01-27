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"Ганьба тим, хто носить мілітарі": відома співачка Тарабарова потрапила у "військовий" скандал (відео)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Світлана Тарабарова змушена була виправдовуватись перед українцями Новина оновлена 27 січня 2025, 12:27
Світлана Тарабарова змушена була виправдовуватись перед українцями. Фото Колаж "Телеграф"

Співачка показала відео зі спортзалу та нарвалася на критику

Відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка під час війни народила третю дитину, потрапила у "військовий" скандал. Виконавиця показала відео зі спортзалу та нарвалася на гострі коментарі українців. Причиною всьому – спортивна форма, яку одягла артистка.

У своєму TikTok Світлана Тарабарова опублікувала миле відео, на якому показала своє тренування у спортзалі. Поряд зі співачкою можна побачити її маленького сина, якого вона взяла із собою на заняття спортом.

"Ну, ви зрозуміли, готуюся до концерту. У мене hard work, а ваше завдання тільки купити квитки і прийти. А якщо серйозно, найкраща мотивація та приклад для вас і ваших дітей – це дія! Досить скиглити – діємо! ps з дітьми на концерт можна і навіть потрібно!", — написала Тарабарова у підписі до ролика.

Однак у коментарях до відео українці звернули увагу на спортивну форму, яку вибрала співачка для тренування. На відео Світлана займається у сіро-зелених велосипедках, такого ж кольору майці, а зверху накинула темно-зелену сорочку з маленьким українським прапором на рукаві. Однак у коментарях цю спортивну форму сприйняли як мілітарі, а прапор — як шеврон.

Світлана Тарабарова

За це співачку почали критикувати під відео, а їй довелося все пояснювати:

  • Ганьба тим, хто носить мілітарі, не маючи до нього жодного стосунку.
  • А до чого форма та шеврон?
  • Це із серії "я не маю жодного відношення до медицини, але ношу халат і хірургічний костюм, тому що вони гарно виглядають".
  • Та яка різниця. Воно виглядає як частина військової форми. Та й нормалізувати таку тематику якось дивно.

На хейт у коментарях Світлана Тарабарова теж мовчати не стала і відповіла під кожним коментарем:

"Це спортивна форма з благодійної колекції. Усі кошти з продажу йдуть на допомогу військовим. На плечі прапор і назва бренду, а не шеврон. Жодного відношення до військової форми це не має".

Тарабарова
Тарабарова

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз співачка Согдіана, яка була популярна у 2000-х. Вважає себе як російською, так і українкою.

Теги:
#Скандал #Світлана Тарабарова #Військова форма