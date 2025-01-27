"Ганьба тим, хто носить мілітарі": відома співачка Тарабарова потрапила у "військовий" скандал (відео)

Співачка показала відео зі спортзалу та нарвалася на критику

Відома українська співачка Світлана Тарабарова, яка під час війни народила третю дитину, потрапила у "військовий" скандал. Виконавиця показала відео зі спортзалу та нарвалася на гострі коментарі українців. Причиною всьому – спортивна форма, яку одягла артистка.

У своєму TikTok Світлана Тарабарова опублікувала миле відео, на якому показала своє тренування у спортзалі. Поряд зі співачкою можна побачити її маленького сина, якого вона взяла із собою на заняття спортом.

"Ну, ви зрозуміли, готуюся до концерту. У мене hard work, а ваше завдання тільки купити квитки і прийти. А якщо серйозно, найкраща мотивація та приклад для вас і ваших дітей – це дія! Досить скиглити – діємо! ps з дітьми на концерт можна і навіть потрібно!", — написала Тарабарова у підписі до ролика.

Однак у коментарях до відео українці звернули увагу на спортивну форму, яку вибрала співачка для тренування. На відео Світлана займається у сіро-зелених велосипедках, такого ж кольору майці, а зверху накинула темно-зелену сорочку з маленьким українським прапором на рукаві. Однак у коментарях цю спортивну форму сприйняли як мілітарі, а прапор — як шеврон.

За це співачку почали критикувати під відео, а їй довелося все пояснювати:

Ганьба тим, хто носить мілітарі, не маючи до нього жодного стосунку.

А до чого форма та шеврон?

Це із серії "я не маю жодного відношення до медицини, але ношу халат і хірургічний костюм, тому що вони гарно виглядають".

Та яка різниця. Воно виглядає як частина військової форми. Та й нормалізувати таку тематику якось дивно.

На хейт у коментарях Світлана Тарабарова теж мовчати не стала і відповіла під кожним коментарем:

"Це спортивна форма з благодійної колекції. Усі кошти з продажу йдуть на допомогу військовим. На плечі прапор і назва бренду, а не шеврон. Жодного відношення до військової форми це не має".

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