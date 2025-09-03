Помер у 54 роки напередодні свого весілля: як виглядає могила зірки фільму "Зелена миля" Дункана (фото)

Актор помер в одній із лікарень Лос-Анджелеса

Багатьох відомих акторів, які стали улюбленцями публіки, давно вже немає в живих. Серед них зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі, а також Майкл Дункан, якого багато хто запам’ятав завдяки головній ролі у фільмі "Зелена миля".

Сьогодні, 3 вересня, виповнюється 13 років із дня його смерті. "Телеграф" вирішив нагадати, що трапилося з актором Майклом Дунканом і як виглядає його могила.

Майкл Дункан — що про нього відомо

Майкл Кларк Дункан народився 1957 року в Чикаго (штат Іллінойс). Він відрізнявся великою статурою (на піку форми його вага була 142 кг, при рості 196 см). Це дозволило йому працювати в клубах "вишибалою", а також охоронцем відомих людей, у тому числі Вілла Сміта.

Актор Майкл Дункан, Фото: Getty Images

Однак кар’єру в охоронній службі Дункан завершив і вирішив спробувати себе у кіно. Починав він з реклами, епізодичних ролей у фільмах, поки 1998 року не опинився на знімальному майданчику "Армагеддону". Попри відсутність досвіду, він підкорив команду щирістю та бажанням вчитися.

На зйомках Майкл Дункан зблизився з Брюсом Вілісом, і саме їхня дружба стала доленосною. Саме Віліс допоміг актору-початківцю отримати роль Джона Коффі в "Зеленій милі", яка принесла Дункану світове визнання та номінації на "Оскар" і "Золотий глобус".

Майкл Дункан у фільмі "Зелена миля", Фото: Getty Images

"Великий Майкл", як його назвали колеги, попри значну статуру, мав м’який характер, випромінював дружність і тепло. Крім "Зеленої милі", Дункан знявся в таких проєктах, як "Сніданок для чемпіонів", "Дев’ять ярдів", "Агент на прізвисько Спот", "Планета мавп" та багатьох інших.

Майкл Дункан знявся у багатьох фільмах, Фото: Getty Images

Від чого помер Майкл Дункан і як виглядає його могила

Голлівудський актор помер 3 вересня 2012 року в одній із клінік Лос-Анджелеса. Смерть 54-річного Дункана стала наслідком інфаркту, який стався напередодні. Того дня актора врятувала кохана Омароса Маніго, побачивши його тіло у несвідомому стані та викликавши "швидку" допомогу.

Актор прийшов до тями, і здавалося, що небезпека позаду. Майкла перевели з реанімації до звичайної палати, але він помер. Причиною смерті стала дихальна недостатність, спричинена розладом легеневої вентиляції чи кровообігу.

Похорон Майкла Дункана, Фото: Getty Images

Відомо, що за кілька місяців до інфаркту зірка "Зеленої милі" розпочав повну підготовку до весільної церемонії з Омаросою. Одруження мало відбутися в січні 2013 року.

Майкл Дункан зі своєю нареченою, Фото: Getty Images

Поховали "Великого Майкла" 10 вересня на цвинтарі Hollywood Hills у Лос-Анджелесі. На його настінному склепі повісили табличку з ім’ям, датами та епітафією.

Майкл Дункан помер у 54 роки

