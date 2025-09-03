Помер у 54 роки напередодні свого весілля: як виглядає могила зірки фільму "Зелена миля" Дункана (фото)
Актор помер в одній із лікарень Лос-Анджелеса
Багатьох відомих акторів, які стали улюбленцями публіки, давно вже немає в живих. Серед них зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі, а також Майкл Дункан, якого багато хто запам’ятав завдяки головній ролі у фільмі "Зелена миля".
Сьогодні, 3 вересня, виповнюється 13 років із дня його смерті. "Телеграф" вирішив нагадати, що трапилося з актором Майклом Дунканом і як виглядає його могила.
Майкл Дункан — що про нього відомо
Майкл Кларк Дункан народився 1957 року в Чикаго (штат Іллінойс). Він відрізнявся великою статурою (на піку форми його вага була 142 кг, при рості 196 см). Це дозволило йому працювати в клубах "вишибалою", а також охоронцем відомих людей, у тому числі Вілла Сміта.
Однак кар’єру в охоронній службі Дункан завершив і вирішив спробувати себе у кіно. Починав він з реклами, епізодичних ролей у фільмах, поки 1998 року не опинився на знімальному майданчику "Армагеддону". Попри відсутність досвіду, він підкорив команду щирістю та бажанням вчитися.
На зйомках Майкл Дункан зблизився з Брюсом Вілісом, і саме їхня дружба стала доленосною. Саме Віліс допоміг актору-початківцю отримати роль Джона Коффі в "Зеленій милі", яка принесла Дункану світове визнання та номінації на "Оскар" і "Золотий глобус".
"Великий Майкл", як його назвали колеги, попри значну статуру, мав м’який характер, випромінював дружність і тепло. Крім "Зеленої милі", Дункан знявся в таких проєктах, як "Сніданок для чемпіонів", "Дев’ять ярдів", "Агент на прізвисько Спот", "Планета мавп" та багатьох інших.
Від чого помер Майкл Дункан і як виглядає його могила
Голлівудський актор помер 3 вересня 2012 року в одній із клінік Лос-Анджелеса. Смерть 54-річного Дункана стала наслідком інфаркту, який стався напередодні. Того дня актора врятувала кохана Омароса Маніго, побачивши його тіло у несвідомому стані та викликавши "швидку" допомогу.
Актор прийшов до тями, і здавалося, що небезпека позаду. Майкла перевели з реанімації до звичайної палати, але він помер. Причиною смерті стала дихальна недостатність, спричинена розладом легеневої вентиляції чи кровообігу.
Відомо, що за кілька місяців до інфаркту зірка "Зеленої милі" розпочав повну підготовку до весільної церемонії з Омаросою. Одруження мало відбутися в січні 2013 року.
Поховали "Великого Майкла" 10 вересня на цвинтарі Hollywood Hills у Лос-Анджелесі. На його настінному склепі повісили табличку з ім’ям, датами та епітафією.
