Умер в 54 года накануне своей свадьбы: как выглядит могила звезды фильма "Зеленая миля" Дункана (фото)

Актер умер в одной из клиник Лос-Анджелеса

Многих известных актеров, которые стали любимцами публики давно уже нет в живых. Среди них звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри, а также Майкл Дункан, которого многие запомнили благодаря главной роли в фильме "Зеленая миля".

Сегодня, 3 сентября, исполняется 13 лет с дня его смерти. "Телеграф" решил напомнить, что случилось с актером Майклом Дунканом и как выглядит его могила.

Майкл Дункан — что о нем известно

Майкл Кларк Дункан родился в 1957 году в Чикаго (штат Иллинойс). Он отличался внушительным телосложением (на пике формы его вес был 142 кг, при росте 196 см). Это позволило ему работать в клубах "вышибалой", а также телохранителем известных людей, в том числе Уилла Смита.

Актер Майкл Дункан, Фото: Getty Images

Однако карьеру в охранной службе Дункан завершил и решил попробовать себя в кино. Начинал он с рекламы, эпизодических ролей в фильмах, пока в 1998 году не оказался на съемочной площадке "Армагеддона". Несмотря на отсутствие опыта, он покорил команду искренностью и желанием учиться.

На съемках Майкл Дункан сблизился с Брюсом Уиллисом, и именно их дружба стала судьбоносной. Именно Уиллис помог начинающему актеру получить роль Джона Коффи в "Зеленой миле", которая принесла Дункану мировое признание и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

Майкл Дункан в фильме "Зеленая миля", Фото: Getty Images

"Большой Майкл", как его назвали коллеги, несмотря на внушительное телосложение, обладал мягким характером, излучал дружелюбие и тепло. Помимо "Зеленой мили", Дункан снялся в таких проектах, как "Завтрак для чемпионов", "Девять ярдов", "Агент по кличке Спот", "Планета обезьян" и многих других.

Майкл Дункан снялся во многих фильмах, Фото: Getty Images

От чего умер Майкл Дункан и как выглядит его могила

Голливудский актер скончался 3 сентября 2012 года в одной из клиник Лос-Анджелеса. Смерть 54-летнего Дункана стала следствием инфаркта, который случился накануне. В тот день актера спасла возлюбленная Омароса Маниго, увидев его тело в бессознательном состоянии и вызвав "скорую" помощь.

Актер пришел в себя, и казалось, что опасность позади. Майкла перевели из реанимации в обычную палату, но он скончался. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, вызванная расстройством легочной вентиляции или кровообращения.

Похороны Майкла Дункана, Фото: Getty Images

Известно, что за несколько месяцев до инфаркта звезда "Зеленой мили" начал полную подготовку к свадебной церемонии с Омаросой. Бракосочетание должно было состояться в январе 2013 года.

Майкл Дункан со своей невестой, Фото: Getty Images

Похоронили "Большого Майкла" 10 сентября на кладбище Hollywood Hills в Лос-Анджелесе. На его настенном склепе повесили табличку с именем, датами и эпитафией.

Майкл Дункан умер в 54 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Элвиса Пресли. Он скончался в 42 года 16 августа 1977 года от сердечной недостаточности.