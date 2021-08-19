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Російська синхроністки висміяла кремлівський штамп, що спорт — поза політикою

Автор
М. Корнілов
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Російська синхроністки висміяла кремлівський штамп, що спорт — поза політикою Новина оновлена 19 серпня 2021, 17:32
Алла Шишкіна на Олімпіаді в Токіо

Триразова олімпійська чемпіонка Алла Шишкіна висловилася про дружбу з українськими синхроністками.

Російська синхроністка Алла Шишкіна в інтерв’ю СЕ розповіла про дружбу з українськими спортсменками і повідала, що не вірить в кремлівський штамп: "спорт — поза політикою".

Шишкіна розповіла, що "спорт і політика йдуть поруч", а політики можуть використовувати його як "м’яку силу". Росіянка також розповіла, як днями помітила в "сторіз" всю українську збірну, супроводивши фото повідомленням, що ніякі політичні чвари їх не розведуть, і тільки дві українки зробили репост на свою сторінку. Також Алла покликала українських синхроністок до себе в гості, але ті їй дипломатично відмовили.

"Спорт і політика йдуть поруч. Спорт — це так звана м’яка сила. І я з розумінням ставлюся до позиції українських дівчат. Всім прислала сердечка і сказала, що чекаю їх в гості. А вони:" Це зараз проблема…", — цитує Шишкіну СЕ.

На Олімпіаді в Токіо Шишкіна виграла "золото" в групі. Українські синхроністки стали третіми в групових змаганнях, а також взяли "бронзу" в дуеті.

"Телеграф" нагадує, що після Олімпіади в Токіо спалахнув скандал через те, що українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене. Легкоатлетки разом раділи і охоче позували. На Магучіх вилилося багато критики, а одним з тих хто заступився за спортсменку став український каратист Станіслав Горуна, який вважає, що спорт — поза політикою.

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