Укр

Российская синхронистка высмеяла кремлевский штамп, что спорт – вне политики

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Российская синхронистка высмеяла кремлевский штамп, что спорт – вне политики Новость обновлена 19 августа 2021, 17:32
Алла Шишкина на Олимпиаде в Токио

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина высказалась о дружбе с украинскими синхронистками.

Российская синхронистка Алла Шишкина в интервью СЭ рассказала о дружбе с украинскими спортсменками и поведала, что не верит в кремлевский штамп: "спорт – вне политики".

Шишкина рассказала, что "спорт и политика идут рядом", а политики могут использовать его как "мягкую силу". Россиянка также рассказала, как на днях отметила в "сториз" всю украинскую сборную, сопроводив фото сообщением, что никакие политические распри их не разведут, и только две украинки сделали репост на свою страницу. Также Алла позвала украинских синхронисток к себе в гости, но те ей дипломатически отказали.

"Спорт и политика идут рядом. Спорт — это так называемая мягкая сила. И я с пониманием отношусь к позиции украинских девочек. Всем прислала сердечки и сказала, что жду их в гости. А они: "Это сейчас проблема…", — цитирует Шишкину СЭ.

На Олимпиаде в Токио Шишкина выиграла "золото" в группе. Украинские синхронистки стали третьими в групповых соревнованиях, а также взяли "бронзу" в дуэте.

"Телеграф" напоминает, что после Олимпиады в Токио вспыхнул скандал из-за того, что украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Легкоатлетки вместе радовались и охотно позировали. На Магучих вылилось много критики, а одним из тех кто заступился за спортсменку стал украинский каратист Станислав Горуна, который считает, что спорт — вне политики.

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