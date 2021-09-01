Валіуллін забив голи-близнюки в ворота збірної України (відео)

Руслан Валіуллін став справжнім героєм у себе на батьківщині після матчу Казахстан — Україна.

Півзахисник збірної Казахстану і ФК "Тобол" (Костанай) Руслан Валіуллін забив у ворота збірної України два м’ячі, які допомогли його команді відібрати очки у "Жовто-синіх" (2:2).

Руслан Валіуллін в поєдинку з Україною двічі зрівнював рахунок у грі. Спочатку він на 74-й хвилині відгукнувся на довжелезний закид з центру поля, прийняв м’яч, обіграв Караваєва і з гострого кута вразив ворота Андрія Пятова. А в компенсований час, на 96-й хвилині, 26-річний Валіуллін після чергового закидання з центру і подальшої скидки партнера продавив Караваєва і вколотив м’яч у ворота гостей — Пятов знову був безсилий.

Відео першого гола Валиуллина:

Відео другого голу Валиуллина:

"Телеграф" нагадує, що збірна України виступає в європейському відборі на ЧС-2022 в квартеті D разом з командами Франції, Боснії і Герцеговини, Казахстану та Фінляндії. Свою наступну гру підопічні Олександра Петракова проведуть проти французів (4 вересня). Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися цей поєдинок в прямому ефірі в Україні, а також повідомляв про прогноз букмекерів на цей матч.