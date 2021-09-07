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Чехія — Україна: пряма відеотрансляція прес-конференції Петракова

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олександр Петраков Новина оновлена 07 вересня 2021, 14:47
Олександр Петраков

Олександр Петраков відповість на питання журналістів.

У вівторок, 7 вересня, наставник "Жовто-синіх" Олександр Петраков візьме участь в прес-конференції напередодні контрольного матчу Чехія — Україна, який запланований на 8 вересня в Пльзені. Початок заходу — о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція прес-конференції Петракова буде доступна на Youtube-каналі УАФ.

Для збірної України ця гра буде носити товариський характер, а тому виконуючий обов’язки головного тренера команди Петраков зможе краще познайомитися зі своїми гравцями, випустивши на поле новачків і давши більше часу неосновним збірникам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися матч Чехія — Україна в прямому ефірі, а також розповідав, що букмекери дали неоднозначний прогноз на цей поєдинок.

Нагадаємо, перед грою з чехами "Жовто-сині" провели два матчі під керівництвом Петракова. У кваліфікації на чемпіонат світу українці зіграли внічию з Казахстаном (2:2), а також не зуміли обіграти в Києві чинних чемпіонів світу — французів (1:1).

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