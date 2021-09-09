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Північну Корею відсторонили від участі в Олімпійських іграх в Пекіні

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Виконком МОК Новина оновлена 09 вересня 2021, 14:12
Виконком МОК

Північна Корея ризикує пропустити другі Ігри поспіль.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на черговому Виконкомі прийняв рішення призупинити членство Олімпійського комітету КНДР, який в односторонньому порядку вирішив не відпускати своїх спортсменів на Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо.

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

Північна Корея відмовилася від участі в Іграх у зв’язку з побоюванням за здоров’я своїх спортсменів в умовах глобальної пандемії коронавірусу. Тепер на найближчій Олімпіаді північнокорейські атлети зможуть взяти участь лише під нейтральним прапором, проте керівництво країни навряд чи відпустить своїх громадян в такому статусі на ОІ.

За інформацією МОК, Олімпійський комітет Північної Кореї позбавляється фінансування, а спортсмени, які відберуть на Зимові ігри в Китаї, зможуть брати участь в змаганнях тільки після дозволу організації. Рішення про відсторонення КНДР від Олімпіади було прийнято через порушення цією країною олімпійської хартії.

"Телеграф" нагадує, що на Олімпійський іграх в Токіо збірна України з 19 нагородами посіла 44-е місце місце в медальному заліку.

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