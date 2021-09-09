Северную Корею отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине

Северная Корея рискует пропустить вторые Игры подряд.

Международный олимпийский комитет (МОК) на очередном Исполкоме принял решение приостановить членство Олимпийского комитета КНДР, который в одностороннем порядке решил не отпускать своих спортсменов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Северная Корея отказалась от участия в Играх в связи с опасением за здоровье своих спортсменов в условиях глобальной пандемии коронавируса. Теперь на ближайшей Олимпиаде северокорейские атлеты смогут принять участие лишь под нейтральным флагом, однако руководство страны вряд ли отпустит своих граждан в таком статусе на ОИ.

По информации МОК, Олимпийский комитет Северной Кореи лишается финансирования, а спортсмены, которые отберутся на Зимние игры в Китае, смогут участвовать в соревнованиях только после соответствующего разрешения организации. Решение об отстранении КНДР от Олимпиады было принято из-за нарушения этой страной олимпийской хартии.

"Телеграф" напоминает, что на Олимпийский играх в Токио сборная Украины с 19 наградами заняла 44-е место место в медальном зачете.