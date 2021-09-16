Гол у ворота "Шахтаря" визнаний кращим в Лізі чемпіонів (відео)

Адама Траоре засмутив "Шахтар".

Малійскій нападник "Шерифа" Адама Траоре, який допоміг своїй команді здолати донецький "Шахтар" з рахунком 2:0, забив кращий гол першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

Про це повідомляє офіційний twitter головного єврокубка.

У голосуванні від УЄФА гол Траоре випередив точні удари півзахисника "Манчестер Сіті" Джека Гріліша, форварда "Мілана" Анте Ребич і хавбека "Ліверпуля" Джордана Хендерсона.

Гол малійця в ворота "Гірників" вийшов і красивим, і курйозним одночасно. Справа в тому, що прямо перед ударом нападника на газон завалився захисник донеччан Микола Матвієнко. Постріл вийшов досить сильним, проте помилка Андрія Пятова в моменті з голом очевидна, адже удар прийшовся прямо по центру воріт.

Кращі голи 1-го туру Ліги чемпіонів:

Відзначимо, другий гол "Шерифа" в ворота "Шахтаря" викликав неоднозначну реакцію у колишнього гравця донеччан Ігоря Леонова, який вилаявся в прямому ефірі з приводу невдалої гри захисників "Гірників".

З результатами та відеооглядами матчів Ліги чемпіонів за 15 вересня можна ознайомитися у нас на сайті.

Нагадаємо , "Шахтар" в Тирасполі був змушений заселитися в готель "Росія".