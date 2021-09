"Вест Гем" з Ярмоленко програв "Манчестер Юнайтед", Роналду знову забив (відео)

У неділю, 19 вересня, "Вест Гем" Андрія Ярмоленка в рамках матчу 5-го туру Англійської прем’єр-ліги грав з "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, який напередодні відзначився добрим вчинком в Лізі чемпіонів. Зустріч, яка відбулася в Лондоні на "Олімпійському" стадіоні, завершилася з рахунком 1:2 на користь МЮ.

Рахунок у грі відкрив Саїд Бенрахма. На 30-й хвилині алжирський форвард "Молотобійців" прошив ворота Давіда де Хеа дальнім ударом з рикошетом. "Червоні Дияволи" практично відразу відігралися зусиллями Кріштіану Роналду, який на 35-й хвилині поєдинку з другої спроби переграв Лукаша Фабіанскі в ближньому бою. Переможний гол на свій рахунок записав Джессі Лінгард.

Відзначимо, український хавбек господарів Андрій Ярмоленко з’явився на полі на 68-й хвилині, замінивши Ніколу Влашича.

Відео голу Бенрахма:

🚨⚽️ | Said Benrahma has opened the scoring for West Ham! ⚒ West Ham 1-0 Man Utd 🔴 #WHUMUN pic.twitter.com/cC2TZrng1t

Відео голу Роналду:

Ronaldo X Bruno Fernandes is going to cause rival fans a lot of pain, they’re both inevitable..😂 #WHUMUN



pic.twitter.com/Oj8HTeqCNV