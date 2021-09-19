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"Вест Гем" з Ярмоленко програв "Манчестер Юнайтед", Роналду знову забив (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Поль Погба і Кріштіану Роналду Новина оновлена 19 вересня 2021, 18:02
Поль Погба і Кріштіану Роналду

"Вест Гем" і "Манчестер Юнайтед" зіграли в 5-му турі АПЛ.

У неділю, 19 вересня, "Вест Гем" Андрія Ярмоленка в рамках матчу 5-го туру Англійської прем’єр-ліги грав з "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, який напередодні відзначився добрим вчинком в Лізі чемпіонів. Зустріч, яка відбулася в Лондоні на "Олімпійському" стадіоні, завершилася з рахунком 1:2 на користь МЮ.

Рахунок у грі відкрив Саїд Бенрахма. На 30-й хвилині алжирський форвард "Молотобійців" прошив ворота Давіда де Хеа дальнім ударом з рикошетом. "Червоні Дияволи" практично відразу відігралися зусиллями Кріштіану Роналду, який на 35-й хвилині поєдинку з другої спроби переграв Лукаша Фабіанскі в ближньому бою. Переможний гол на свій рахунок записав Джессі Лінгард.

Відзначимо, український хавбек господарів Андрій Ярмоленко з’явився на полі на 68-й хвилині, замінивши Ніколу Влашича.

Відео голу Бенрахма:

Відео голу Роналду:

Відео голу Лінгарда:

Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.

Цей результат підняв МЮ (13 очок) на 2-е місце в турнірній таблиці АПЛ, "Вест Хем" (8 очок) — поки восьмий. У наступному турі "Червоні Дияволи" зіграють з "Астон Віллою", а "Молотобойці" — з "Лідсом". Обидві гри відбудуться 25 вересня.

"Телеграф" нагадує, що після свого повернення в "Ман Юнайтед" Кріштіану забиває в кожному матчі. Спочатку зоряний португалець оформив дубль в своєму першому за довгий час поєдинку АПЛ, а потім відзначився взяттям воріт у грі ЛЧ проти "Янг Бойз".

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Юнайтед #ФК Вест Хем Юнайтед #АПЛ
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