"Вест Гем" з Ярмоленко програв "Манчестер Юнайтед", Роналду знову забив (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 15
"Вест Гем" і "Манчестер Юнайтед" зіграли в 5-му турі АПЛ.
У неділю, 19 вересня, "Вест Гем" Андрія Ярмоленка в рамках матчу 5-го туру Англійської прем’єр-ліги грав з "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, який напередодні відзначився добрим вчинком в Лізі чемпіонів. Зустріч, яка відбулася в Лондоні на "Олімпійському" стадіоні, завершилася з рахунком 1:2 на користь МЮ.
Рахунок у грі відкрив Саїд Бенрахма. На 30-й хвилині алжирський форвард "Молотобійців" прошив ворота Давіда де Хеа дальнім ударом з рикошетом. "Червоні Дияволи" практично відразу відігралися зусиллями Кріштіану Роналду, який на 35-й хвилині поєдинку з другої спроби переграв Лукаша Фабіанскі в ближньому бою. Переможний гол на свій рахунок записав Джессі Лінгард.
Відзначимо, український хавбек господарів Андрій Ярмоленко з’явився на полі на 68-й хвилині, замінивши Ніколу Влашича.
Відео голу Бенрахма:
🚨⚽️ | Said Benrahma has opened the scoring for West Ham!— TFS - Top Football Show (@TopFootballShow) September 19, 2021
⚒ West Ham 1-0 Man Utd 🔴#WHUMUNpic.twitter.com/cC2TZrng1t
Відео голу Роналду:
Ronaldo X Bruno Fernandes is going to cause rival fans a lot of pain, they’re both inevitable..😂 #WHUMUN— CR7 (@CR7United_) September 19, 2021
pic.twitter.com/Oj8HTeqCNV
Відео голу Лінгарда:
Повний відеоогляд поєдинку буде доступний тут пізніше.
Цей результат підняв МЮ (13 очок) на 2-е місце в турнірній таблиці АПЛ, "Вест Хем" (8 очок) — поки восьмий. У наступному турі "Червоні Дияволи" зіграють з "Астон Віллою", а "Молотобойці" — з "Лідсом". Обидві гри відбудуться 25 вересня.
"Телеграф" нагадує, що після свого повернення в "Ман Юнайтед" Кріштіану забиває в кожному матчі. Спочатку зоряний португалець оформив дубль в своєму першому за довгий час поєдинку АПЛ, а потім відзначився взяттям воріт у грі ЛЧ проти "Янг Бойз".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-