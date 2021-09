"Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Манчестер Юнайтед", Роналду опять забил (видео)

В воскресенье, 19 сентября, "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко в рамках матча 5-го тура Английской премьер-лиги играл с "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который накануне отметился добрым поступком в Лиге чемпионов. Встреча, которая состоялась в Лондоне на "Олимпийском" стадионе, завершилась со счетом 1:2 в пользу МЮ.

Счет в игре открыл Саид Бенрахма. На 30-й минуте алжирский форвард "Молотобойцев" прошил ворота Давида де Хеа дальним ударом с рикошетом. "Красные Дьяволы" практически сразу отыгрались усилиями Криштиану Роналду, который на 35-й минуте поединка со второй попытки переиграл Лукаша Фабьянски в ближнем бою. Победный гол на свой счет записал Джесси Лингард.

Отметим, украинский хавбек хозяев Андрей Ярмоленко появился на поле на 68-й минуте, заменив Николу Влашича.

