Укр

"Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Манчестер Юнайтед", Роналду опять забил (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Поль Погба и Криштиану Роналду Новость обновлена 19 сентября 2021, 18:02
Поль Погба и Криштиану Роналду

"Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли в 5-м туре АПЛ.

В воскресенье, 19 сентября, "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко в рамках матча 5-го тура Английской премьер-лиги играл с "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который накануне отметился добрым поступком в Лиге чемпионов. Встреча, которая состоялась в Лондоне на "Олимпийском" стадионе, завершилась со счетом 1:2 в пользу МЮ.

Счет в игре открыл Саид Бенрахма. На 30-й минуте алжирский форвард "Молотобойцев" прошил ворота Давида де Хеа дальним ударом с рикошетом. "Красные Дьяволы" практически сразу отыгрались усилиями Криштиану Роналду, который на 35-й минуте поединка со второй попытки переиграл Лукаша Фабьянски в ближнем бою. Победный гол на свой счет записал Джесси Лингард.

Отметим, украинский хавбек хозяев Андрей Ярмоленко появился на поле на 68-й минуте, заменив Николу Влашича.

Видео гола Бенрахма:

Видео гола Роналду:

Видео гола Лингарда:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Этот результат поднял МЮ (13 очков) на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" (8 очков) — пока восьмой. В следующем туре "Красные Дьяволы" сыграют с "Астон Виллой", а "Молотобойцы" — с "Лидсом". Обе игры состоятся 25 сентября.

"Телеграф" напоминает, что после своего возращения в "Ман Юнайтед" Криштиану забивает в каждом матче. Сначала звездный португалец оформил дубль в своем первом за долгое время поединке АПЛ, а затем отметился взятием ворот в игре ЛЧ против "Янг Бойз".

Теги:
#Футбол #ФК Манчестер Юнайтед #ФК Вест Хэм Юнайтед #АПЛ
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