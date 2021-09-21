"Саша його винесе за 3-7 раундів": Редкач зробив прогноз на бій Усик — Джошуа

Іван Редкач вірить в свого співвітчизника.

Скандальний український боксер Іван Редкач, недавно який образив українців, назвав фаворита бою Ентоні Джошуа — Олександр Усик.

Своєю думкою про поєдинок Редкач поділився на своїй сторінці в Instagram.

На думку Редкача, Джошуа хоч і побив двох олімпійських чемпіонів (Олександра Повєткіна і Володимира Кличка), але з третім (Усиком) не впорається, адже українець підходить до поєдинку в ідеальному віці, на відміну від двох вищезгаданих суперваговиків. Іван впевнений, що Усик доб’ється дострокової перемоги над Джошуа в 3-7 раунді.

Іван Редкач дав прогноз на бій Усик — Джошуа

"Саша його винесе за 3-7 раундів", — вважає Редкач, який закликав уболівальників запастися попкорном на вечір боксу 25 вересня.

Бій Усик — Джошуа відбудеться в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенгем Готспур". Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій годині в Україні дивитися цей поєдинок, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Напередодні стали відомі гонорари боксерів. До слова, українець отримає рекордний заробіток в своїй кар’єрі, а британець буде задовольнятися досить середніми цифрами для себе.