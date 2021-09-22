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Легенда "Шахтаря" назвав головну перевагу "Динамо" в грі за Суперкубок України

Автор
Михайло Корнілов
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"Шахтар" — "Динамо" Новина оновлена 22 вересня 2021, 11:41
"Шахтар" — "Динамо"

Андрій Воробей поділився думками з приводу найближчого матчу "Шахтар" — "Динамо".

Колишній нападник "Шахтаря" Андрій Воробей прокоментував найближчу гру "Гірників" за Суперкубок України-2021 з "Динамо".

Цитує Андрія isport.ua.

Воробей вважає, що важко вибрати фаворита в цьому протистоянні, а шанси команд рівні. Правда, за словами екс-форварда, у "Динамо" є кілька переваг. Андрій заявив, що фізична форма киян на даний момент краще, а також зазначив взаємодію команди з головним тренером — "динамівці" чітко виконують установки Мірчі Луческу. "Шахтар", на жаль, поки не може похвалитися цим. Також Воробей відзначив і психологічний момент. На його думку, "Гірникам" успіх набагато важливіше, адже команда на даний момент знаходиться в психологічній ямі.

"Луческу відмінно підготував команду за час зборів. У "Шахтаря" десь не вистачає сил, футболісти не звикли до тієї концепції, яку тренерський штаб хоче прищепити команді. Кияни краще адаптовані під свого тренера", — вважає Воробей.

Матч "Шахтар" — "Динамо" відбудеться в середу, 22 вересня, початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру за перший трофей в сезоні в прямому ефірі, а також ділився прогнозом букмекерів на цю зустріч.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Шахтар #Суперкубок України
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