Укр

Легенда "Шахтера" назвал главное преимущество "Динамо" в игре за Суперкубок Украины

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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"Шахтер" - "Динамо" Новость обновлена 22 сентября 2021, 11:41
"Шахтер" - "Динамо"

Андрей Воробей поделился мыслями по поводу ближайшего матча "Шахтер" — "Динамо".

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей прокомментировал ближайшую игру "Горняков" за Суперкубок Украины-2021 с "Динамо".

Цитирует Андрея isport.ua.

Воробей считает, что тяжело выбрать фаворита в этом противостоянии, а шансы команд равны. Правда, по словам экс-форварда, у "Динамо" есть несколько преимуществ. Андрей заявил, что физическая форма киевлян на данный момент лучше, а также отметил взаимодействие команды з главным тренером — "динамовцы" четко исполняют установки Мирчи Луческу. "Шахтер", к сожалению, пока не может похвастаться этим. Также Воробей отметил и психологический момент. По его мнению, "Горнякам" успех намного важнее, ведь команда на данный момент находится в психологической яме.

"Луческу отлично подготовил команду за время сборов. У "Шахтера" же где-то не хватает сил, футболисты не привыкли к той концепции, которую тренерский штаб хочет привить команде. Киевляне лучше адаптированы под своего тренера", — считает Воробей.

Матч "Шахтер" — "Динамо" состоится в среду, 22 сентября, начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру за первый трофей в сезоне в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на эту встречу.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #Суперкубок Украины
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