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Джошуа натякнув на нокаут в бою з Усиком (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ентоні Джошуа і Олександр Усик Новина оновлена 22 вересня 2021, 12:36
Ентоні Джошуа і Олександр Усик

Ентоні Джошуа впевнений в своїх силах.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO британець Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) напередодні бою з Олександром Усиком (18-0, 13 KO) вирішив залякати українця.

На своїй сторінці в Instagram олімпійський чемпіон Лондона в суперважкій вазі адресував Олександру, який також брав "золото" на Олімпіаді-2012, але тільки в крузервейті, відеонарізку зі своїми нокаутами.

AJ — сильний панчер, який достроково закінчив 22 з 24 поєдинків в профі. До слова, добірку нокаутів Ентоні підписав: "На добраніч", натякаючи, що погасить світло Усику в чемпіонському бою. Від рук 31-річного британця постраждали багато іменитих боксерів: Володимир Кличко, Ділліан Уайт, Кубрат Пулєв.

Відзначимо, боксерський експерт Олександр Чепілко в коментарі "Телеграфу" розповів, що є всього кілька сценаріїв в поєдинку Джошуа — Усик. На його думку, Ентоні здобуде дострокову перемогу, або Усик виграє суддівським рішенням після 12-и раундів.

Бій Усик — Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенгем". В Україні трансляція вечору боксу буде показана по системі платних підписок на сервісі megogo. Відзначимо, Усик є андердогом в цьому протистоянні, на думку букмекерів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки зароблять боксери за бій на стадіоні "Тоттенгем Готспур".

Теги:
#Бокс #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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