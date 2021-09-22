Джошуа намекнул на нокаут в бою с Усиком (видео)

Энтони Джошуа уверен в своих силах.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) накануне боя с Александром Усиком (18-0, 13 KO) решил запугать украинца.

На своей страничке в Instagram олимпийский чемпион Лондона в супертяжелом весе адресовал Александру, который также брал "золото" на Олимпиаде-2012, но только в крузервейте, видеонарезку со своими нокаутами.

AJ — сильный панчер, который досрочно закончил 22 из 24 боец в профи. К слову, подборку нокаутов Энтони подписал: "Спокойной ночи", намекая, что потушит свет Усику в чемпионском бою. От рук 31-летнего британца пострадали много именитых боксеров: Владимир Кличко, Диллиан Уайт, Кубрат Пулев.

Отметим, боксерский эксперт Александр Чепилко в комментарии "Телеграфу" рассказал, что есть всего несколько сценариев в поединке Джошуа — Усик. По его мнению, Энтони добудет досрочную победу, либо Усик выиграет по очкам после 12-и раундов.

Бой Усик — Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм". В Украине трансляция вечера бокса будет показана по системе платных подписок на сервисе megogo. Отметим, Усик является андердогом в этом противостоянии, по мнению букмекеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают боксеры за бой на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".