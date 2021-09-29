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"Зоря" — "Рома": де і коли дивитися матч Ліги конференцій

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Зоря" — "Рома" Новина оновлена 29 вересня 2021, 14:27
"Зоря" — "Рома"

За грою луганчан можна буде стежити онлайн.

У четвер, 30 вересня, луганська "Зоря", яка невдало стартувала в основному раунді єврокубка, в рамках матчу 2-го туру Ліги конференцій УЄФА сезону 2021/22 зіграє з італійською "Ромою". Зустріч в Україні покаже сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У прямому ефірі в Україні матч "Зоря" — "Рома" буде показаний на сервісі megogo (потрібна підписка, — прим. ред.), Початок трансляції — о 19:45 за київським часом. Крім того, "Телеграф" проведе текстовий онлайн поєдинку, в ході якого у нас на сайті будуть оперативно додані відео голів, а після закінчення зустрічі — відео кращих моментів.

Положення "Зорі" після програшу в Норвегії гнітюче. Український клуб ніяк не може знайти свою гру в єврокубках, пропускаючи багато м’ячів в кожній грі. "Рома", в свою чергу, стартувала в ЛК з розгромної перемоги над ЦСКА (Софія) з рахунком 5:1.

"Телеграф" нагадує, що римський клуб є беззаперечним фаворитом зустрічі, на думку букмекерів. Більш того, аналітики впевнені, що "Вовки" заб’ють у ворота "Зорі" як мінімум два голи.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Зоря #Ліга конференцій
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