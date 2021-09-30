Усик надихнув кривдника Ломаченко (відео)

Теофімо Лопес заявив, що хоче зробити те ж, що і Олександр Усик.

Американський боксер, абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій вазі Теофімо Лопес прокоментував перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа в бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

Лопес підбив підсумки бою Усик — Джошуа в інтерв’ю Fino Boxing.

Усик став чемпіоном у новій ваговій категорії, перейшовши туди з 1-ї важкої ваги, де він був абсолютним чемпіоном світу. Лопес заявив, що хоче повторити досягнення українця, але в більш легкій ваговій категорії, при цьому американець зазначив стійкість Джошуа, який вистояв у важкому поєдинку.

"Це чудово для боксу. Це був відмінний вечір боксу, відмінні суперники. Обидва виглядали гідно і віддали всі сили в ринзі. Вони обидва — чемпіони. Незважаючи на все, AJ встояв на ногах і продовжував битися. Усик був просто кращим бійцем. Тепер нам треба зробити те ж саме в більш легкій вазі. Треба перестати говорити про великі бої, а зробити їх", — заявив Лопес.

Відзначимо, Лопес в жовтні 2020 року переміг Василя Ломаченка. В угоді на поєдинок не було пункту про реванш, і тепер американець навідріз відмовляється битися з українцем. Лопес мріє перейти в наступну вагову категорію і стати абсолютним чемпіоном світу в двох дивізіонах.

Усик, до слова, також мріє стати абсолютним чемпіоном у своїй вазі, проте йому належить для початку ще раз зустрітися в ринзі з Ентоні Джошуа.