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Перемігший "Реал" Вернидуб заткнув роти росіянам, які задали безглузде питання

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Юрій Вернидуб Новина оновлена 02 жовтня 2021, 14:30
Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб зізнався, що пишається своїм прізвищем.

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб, який напередодні став автором грандіозної сенсації у Лізі чемпіонів, перемігши на виїзді "Реал" (1:2), відповів на питання РосЗМІ, чи поверне він дуб.

Про це українського фахівця запитав СЕ.

Журналісти поставили Юрію питання, яке цікавить багатьох росіян: "Коли він поверне дуб?". Українець на це заявив, що він козацького роду і таке прізвище поширене в народних казках. На уточнююче запитання тренер зазначив, що "його дуб стоятиме вічно", адже у нього є два сини і два онуки.

"Я пишаюся своїм прізвищем! Я козацького роду!", — заявив Вернидуб.

Вернидуб — дуже емоційний тренер і в матчі з "Реалом" не приховував радості:

Додамо, що переможний гол у ворота "Реала" став одним з найкрасивіших у другому турі ЛЧ.

"Телеграф" нагадує, що Вернидуб і "Шериф" вже створили історію на груповій стадії ЛЧ 2021/22. Тренер і його команда в першому турі розбили "Шахтар" з рахунком 2:0 і перед іграми з міланським "Інтером" очолюють свій квартет в Лізі чемпіонів. До слова, гол в ворота "Шахтаря" був визнаний кращим в 1-му турі головного єврокубка.

Турнірне становище команд в групі D Ліги чемпіонів
Турнірне становище команд в групі D Ліги чемпіонів

Українець при цьому вважає, що "Шериф" поки не зробив нічого особливого.

Теги:
#Футбол #Юрій Вернидуб #ФК Шериф
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