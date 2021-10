Перемігший "Реал" Вернидуб заткнув роти росіянам, які задали безглузде питання

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб, який напередодні став автором грандіозної сенсації у Лізі чемпіонів, перемігши на виїзді "Реал" (1:2), відповів на питання РосЗМІ, чи поверне він дуб.

Про це українського фахівця запитав СЕ.

Журналісти поставили Юрію питання, яке цікавить багатьох росіян: "Коли він поверне дуб?". Українець на це заявив, що він козацького роду і таке прізвище поширене в народних казках. На уточнююче запитання тренер зазначив, що "його дуб стоятиме вічно", адже у нього є два сини і два онуки.

"Я пишаюся своїм прізвищем! Я козацького роду!", — заявив Вернидуб.

Вернидуб — дуже емоційний тренер і в матчі з "Реалом" не приховував радості:

Додамо, що переможний гол у ворота "Реала" став одним з найкрасивіших у другому турі ЛЧ.

🗣️ "It's the best and most important goal of my career, that's for sure!"



Sébastien Thill's stunning late strike, again & again 🚀@FotclubSheriff | #UCL pic.twitter.com/1t6WA5JRf9