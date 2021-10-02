Победивший "Реал" Вернидуб заткнул рты россиянам, задавшим нелепый вопрос

Юрий Вернидуб признался, что гордится своей фамилией.

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, который накануне стал автором грандиозной сенсации в Лиге чемпионов, победив на выезде "Реал" (1:2), ответил на вопрос РосСМИ, вернет ли он дуб.

Об этом украинского специалиста спросил СЭ.

Журналисты задали Юрию вопрос, который интересует многих россиян: "Когда он вернет дуб?". Украинец на это заявил, что он казацкого рода и такая фамилия распространена в народных сказках. На уточняющий вопрос тренер отметил, что "его дуб будет стоять вечно", ведь у него есть два сына и два внука.

"Я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род!", — заявил Вернидуб.

Вернидуб — очень эмоциональный тренер и в матче с "Реалом" не скрывал радости:

Добавим, что победный гол в ворота "Реала" стал одним из красивейших во втором туре ЛЧ.

🗣️ "It's the best and most important goal of my career, that's for sure!"



Sébastien Thill's stunning late strike, again & again 🚀@FotclubSheriff | #UCL pic.twitter.com/1t6WA5JRf9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2021

"Телеграф" напоминает, что Вернидуб и "Шериф" уже сотворили историю на групповой стадии ЛЧ 2021/22. Тренер его команда в первом туре разбили "Шахтер" со счетом 2:0 и перед играми с миланским "Интером" возглавляют свой квартет в Лиге чемпионов. К слову, гол в ворота "Шахтера" был признан лучшим в 1-м туре главного еврокубка.

Турнирное положение команд в группе D Лиги чемпионов

Украинец при этом считает, что "Шериф" пока не сделал ничего особенного.