Победивший "Реал" Вернидуб заткнул рты россиянам, задавшим нелепый вопрос

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, который накануне стал автором грандиозной сенсации в Лиге чемпионов, победив на выезде "Реал" (1:2), ответил на вопрос РосСМИ, вернет ли он дуб.

Об этом украинского специалиста спросил СЭ.

Журналисты задали Юрию вопрос, который интересует многих россиян: "Когда он вернет дуб?". Украинец на это заявил, что он казацкого рода и такая фамилия распространена в народных сказках. На уточняющий вопрос тренер отметил, что "его дуб будет стоять вечно", ведь у него есть два сына и два внука.

"Я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род!", — заявил Вернидуб.

Вернидуб — очень эмоциональный тренер и в матче с "Реалом" не скрывал радости:

Добавим, что победный гол в ворота "Реала" стал одним из красивейших во втором туре ЛЧ.

🗣️ "It's the best and most important goal of my career, that's for sure!"



Sébastien Thill's stunning late strike, again & again 🚀@FotclubSheriff | #UCL pic.twitter.com/1t6WA5JRf9