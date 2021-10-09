Яремчук забив гол Фінляндії після невдалого удару Циганкова (відео)

Роман Яремчук вивів збірну України вперед.

Нападник "Бенфіки і збірної України Роман Яремчук, який все ще проходить адаптацію в португальському клубі, відзначився голом у ворота збірної Фінляндії в рамках матчу відбору на чемпіонат світу-2022.

За рахунку 1:1 на 34-й хвилині зустрічі Роман опинився в потрібному місці в потрібний час. М’яч в штрафну доставили з правого флангу, Віктор Циганков в дотик хотів переправити круглого в кут воріт, однак його удару не вистачило сили і точності. При цьому м’яч опинився в ногах у Романа, який з близької відстані переграв воротаря збірної Фінляндії.

Відео голу Романа Яремчука:

Нагадаємо, гра Фінляндія — Україна проходить в Гельсінкі на "Олімпіястадіоні". Рахунок в поєдинку феноменальним дальнім ударом з неробочої ноги відкрив Андрій Ярмоленко. Потім фіни курйозним чином зрівняли рахунок зусиллями Теему Пуккі.

Нагадаємо, 9 жовтня в групі D був зіграний ще один матч, в якому збірна Боснії і Герцеговини на виїзді переграла команду Казахстану з рахунком 0:2. Таким чином, боснійці вийшли на проміжне 2-е місце в нашій групі, де також виступають французи.