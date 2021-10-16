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"Дніпро-1" — "Колос": пряма трансляція матчу (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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"Дніпро-1" — "Колос" Новина оновлена 16 жовтня 2021, 11:52
"Дніпро-1" — "Колос"

"Дніпро-1" спробує вдома обіграти "Колос".

У суботу, 16 жовтня, "Дніпро-1" в рамках 11-го туру чемпіонату України, який пройде без одного матчу через спалах коронавірусу, приймає "Колос". У цій статті ближче до початку поєдинку буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Пряма відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Колос":

Перед цією грою "Дніпро-1" (19 очок) займає 5-е місце в турнірній таблиці і в разі успіху увірветься в четвірку або навіть трійку кращих команд першості. "Колос", в свою чергу, з 11 балами борсається на 11-й позиції в чемпіонаті і явно спробує поліпшити своє становище в лізі. Зустріч команд відбудеться на "Дніпро-Арені", початок поєдинку — о 19:30 за київським часом. Додамо, судити поєдинок довірили бригаді рефері на чолі з Юрієм Івановим.

Турнірне становище команд в УПЛ після 10-го туру:

"Телеграф" нагадує, що 11-й тур УПЛ стартував в п’ятницю матчем "Шахтар" — "Зоря", який подарував любителям футболу відразу 7 голів. З розкладом, результатами і відеооглядами усіх ігор 11-го туру ЧУ 2021/22 можна ознайомитися у нас на сайті.

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Колос #ФК Дніпро-1
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