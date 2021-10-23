Переможний асист на рахунку штанги: Маркевич наблизився до звільнення (відео)

"Маріуполь" знову програв.

У суботу, 23 жовтня, "Верес" в рамках матчу 12-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2021/22 приймав "Маріуполь". Зустріч відбулася в Луцьку на стадіоні "Авангард" і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів.

Перемогу "Вересу" принесли точні удари Михайла Шестакова на 64 і 80-й хвилинах. Спочатку форвард вдало добив м’яч у ворота гостей після попадання в штангу від Дахновського, а потім нападаючий замкнув головою навіс з лівого флангу у виконанні Пасіча.

Відеоогляд матчу 12-го туру УПЛ "Верес" — "Маріуполь":

Відзначимо, цей успіх підняв "Верес" (18 очок) на 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Маріуполь" (4 очки) — останній. У наступному турі рівненська команда зіграє проти "Інгульця" (30.10.2021), а приазовців очікує матч з "Динамо" (30.10.2021).

Нагадаємо, головний тренер "Маріуполя" Остап Маркевич перебуває під загрозою звільнення, що явно не радує іменитого батька коуча Мирона Маркевича.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в матчі УПЛ футболіст "Олександрії" Кирило Ковалець отримав страшну травму.