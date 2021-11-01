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"Дніпро-1" — "Минай": пряма відеотрансляція матчу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Дніпро-1" — "Минай" Новина оновлена 01 листопада 2021, 12:31
"Дніпро-1" — "Минай"

"Дніпро-1" спробує реабілітуватися за поразку від "Динамо".

У понеділок, 1 листопада, "Дніпро-1", який нещодавно поступився "Динамо" (2:0), у рамках матчу 13-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 приймає "Минай", початок — о 17:00 за київським часу. У цій статті ближче до початку поєдинку буде доступна пряма відеотрансляція гри.

Онлайн відеотрансляція матчу "Дніпро-1" — "Минай" від Football Hub:

Команди підходять до гри у різному настрої. Дніпряни намагаються зачепитися за топ-4 в УПЛ, а от закарпатська команда у разі успіху може залишити зону вильоту. Також у цьому протистоянні є ще одна "родзинка". Нападник "Минаю" Євген Селезньов минулого сезону виступав за "Колос" і відзначився суперечками з тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем на ґрунті мови. Після цього керівництво "Дніпра-1" закрило будь-яку можливість переговорів Селезньова з клубом, коли той залишився без команди.

У будь-якому випадку буде цікаво спостерігати, чи заб’є гол Селезньов, який націлився на бомбардирський рекорд у чемпіонаті України.

Раніше Селезньов розповів, як його вмовили не залишати "Минай".

Теги:
#Футбол #УПЛ #ФК Минай #ФК Дніпро-1
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