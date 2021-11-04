Блохін пояснив "зраду" "Динамо"

Легенда футболу відповів за скандальну сторіс.

Колишній футболіст та тренер "Динамо" Олег Блохін розповів, чому дивився матч 4-го туру Ліги чемпіонів "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед" (2:2), хоча паралельно йшла трансляція гри "Динамо" — "Барселона" (0:1).

Про це прославлений футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

Блохін пояснив, що дивився гру "динамівців", але просто іноді перемикався між трансляціями двох поєдинків, адже хотів побачити гол Руслана Маліновського у ворота "Червоних Дияволів". Проте українець так і не вийшов на поле. У мережі жартували, що Блохін просто не хотів дивитися чергову ганьбу "Динамо" в єврокубках, хоча за підсумком "Біло-сині" гідно програли каталонцям, практично не поступаючись по грі іменитим суперникам.

Крім того, Блохін підбив підсумки 4-го туру Ліги чемпіонів. Фахівцю дуже сподобалася гра форварда "Баварії" Роберта Левандовскі, якого українець вважає найкращим футболістом світу на цей час, та Кріштіану Роналду. Також Олег Володимирович із жалем оцінив результати українських клубів у ЛЧ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" поступився "Реалу" (2:1) у гостях.