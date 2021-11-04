Укр

Блохин объяснил "предательство" "Динамо"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олег Блохин Новость обновлена 04 ноября 2021, 10:21
Олег Блохин

Легенда футбола пояснил за скандальную сторис.

Бывший футболист и тренер "Динамо" Олег Блохин рассказал, почему смотрел матч 4-го тура Лиги чемпионов "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед" (2:2), хотя параллельно шла трансляция игры "Динамо" — "Барселона" (0:1).

Об этом прославленный футболист написал на своей страничке в Instagram.

Блохин объяснил, что смотрел игру "динамовцев", но просто иногда переключался между трансляциями двух поединков, ведь хотел увидеть гол Руслана Малиновского в ворота "Красных Дьяволов". Однако украинец так и не вышел на поле. В сети шутили, что Блохин попросту не хотел смотреть очередной позор "Динамо" в еврокубках, хотя по итогу "Бело-синие" достойно уступили каталонцам, практически не уступав по игре именитым соперникам.

Кроме того, Блохин подвел итоги 4-го тура Лиги чемпионов. Специалисту очень понравилась игра форварда "Баварии" Роберта Левандовски, которого украинец считает лучшим футболистом мира на данный момент, и Криштиану Роналду. Также Олег Владимирович с сожалением оценил результаты украинских клубов в ЛЧ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" уступил "Реалу" (2:1) в гостях.

Теги:
#Футбол #Олег Блохин #ФК Динамо (Киев)
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