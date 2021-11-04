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На це боляче дивитись: футболіст врізався пахом у штангу, забиваючи гол у Лізі чемпіонів (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Душан Тадіч святкує гол після болючого зіткнення зі штангою Новина оновлена 04 листопада 2021, 11:49
Душан Тадіч святкує гол після болючого зіткнення зі штангою

Гравець "Аякса" надовго запам’ятає свій гол у єврокубку.

Півзахисник "Аякса" серб Душан Тадіч допоміг своїй команді обіграти "Боруссію" Д (1:3) на виїзді в рамках матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22. Хавбек, забиваючи гол, врізався пахом у штангу.

За рахунку 1:0 на користь дортмундців саме гол Тадіча став переломним у грі. На 72-й хвилині поєдинку Душан після навісу та наступного відскоку від захисника "Джмелів" зреагував на рикошет і замкнув передачу, проте після цього врізався пахом у штангу. Серб одразу ж почав святкувати гол, але робив він це явно крізь сльози.

Відео гола Тадіча:

У результаті "Аякс" забив ще двічі зусиллями Себастьєна Халлера та Деві Классена, що забезпечило нідерландській команді перемогу та гарантоване місце у наступному раунді Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу "Боруссія Д" — "Аякс":

Після гри Тадіч пожартував на своїй сторінці в Instagram, що для перемоги над "Боруссією" Д у Дортмунді потрібні яйця. Футболіст також сподівається, що штанга не постраждала. Пізніше серб видалив пост.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина футболіста "Шахтаря" показала гарячі фото, зроблені в день весілля, поки команда чоловіка грала проти "Реала" (2:1) у Лізі чемпіонів.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів #ФК Аякс #ФК Боруссія Д
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