Одноклубник Ярмоленка забив гол "Ліверпулю" прямим ударом з кутового

На такому рівні голи з кутового забиваються дуже рідко.

У неділю, 7 листопада, "Вест Хем" Андрія Ярмоленка, який отримав пошкодження напередодні, в рамках матчу 11-го туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 приймав "Ліверпуль". Зустріч відбулася у Лондоні на Олімпійському стадіоні та завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів.

У першому таймі команди обмінялися голами. Спочатку іспанський півзахисник господарів Пабло Форнальс влучив у ворота мерсисайдців прямим ударом з кутового (м’яч у результаті записали як автогол воротаря "Ліверпуля" Алісона ). Потім Трент Александр-Арнольд зрівняв рахунок. У другому таймі "Молотобійці" забили двічі — відзначилися Форнальс та Курт Зума. "Червоні" відповіли влучним ударом від Дівока Орігі.

Повний відеоогляд зустрічі у високій якості буде доступний тут пізніше.

Цей результат підняв "Вест Хем" (23 очки) на 3-е місце у турнірній таблиці АПЛ, "Ліверпуль" (22 очки) — четвертий. У наступному турі "Молотобійці" зіграють із "Вулверхемптоном", а "Червоні" — з "Арсеналом". Обидві гри заплановано на 20 листопада.

Зазначимо, через ушкодження Ярмоленко ризикує пропустити вирішальний матч збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини (16.11.2021).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Англії в матчі "Норвіч" — "Лідс" був забитий неймовірний гол.