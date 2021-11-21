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Секс-символ українського спорту засвітила нове тату у бікіні (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Марина Бех-Романчук Новина оновлена 21 листопада 2021, 19:00
Марина Бех-Романчук

Легкоатлетка все гарнішає та гарнішає.

Відома українська стрибунка у висоту Марина Бех-Романчук, яка нещодавно зробила тату, показала свою фігуру в бікіні, не забувши й про нове татуювання.

Гарячим знімком спортсменка-красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото Марина позує біля басейну у відкритому купальнику зеленого кольору, демонструючи своїм підписникам нове татуювання на стегні. За словами самої спортсменки, це тату допоможе їй йти по життю до всіх намічених цілей.

"Довгоочікуваний вихідний. Як його краще провести в купальничку біля басейну чи ліниво весь день у ліжку? Що вибереш ти?" — запитала у своїх фанатів спортсменка.

За три години знімок зібрав понад 16 тисяч лайків та сотні коментарів, де фанати відзначали красу легкоатлетки: "Вогонь", "Красива", "Супер". Додамо, що на сторінку Марини підписано понад 400 тисяч підписників, яких спортсменка часто радує спокусливими знімками.

Нагадаємо, Марина одружена з українським плавцем Михайлом Романчуком, який на Олімпійських іграх у Токіо виграв "срібло" та "бронзу". Марина також брала участь в Іграх, але не зуміла зачепитися за медалі у своєму виді спорту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Марина Бех-Романчук знялася у кліпі гурту "Антитіла".

Теги:
#Легка атлетика #Стрибки у висоту #Марина Бех-Романчук
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