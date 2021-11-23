Левандовський шикарним ударом через себе відкрив рахунок у матчі проти "Динамо" (відео)

Поляку, здається, байдуже, де забивати.

Київське "Динамо" у ці хвилини проводить матч 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

"Динамо" — "Баварія": пряма трансляція матчу

Напередодні гри в Києві почався серйозний снігопад, і то старту матчу працівники стадіону постаралися, щоб упорядкувати газон.

На стартових хвилинах мюнхенці більше тримали м’яч, проте до небезпечних моментів справа не доходила. Тим дивніше, що м’яч стався з нічого. Левандовскі на 14-й хвилині прийняв м’яч біля чужих воріт метрів за десять від воріт і в падінні ударом через себе відправив його у правий нижній кут.

Арбітр за допомогою асистентів переглянув ще раз відео цього епізоду, але жодного порушення правил так і не побачив. Нагадаємо, у разі поразки київський клуб вже сьогодні може втратити всі шанси на продовження боротьби в єврокубках на весну.

Нагадаємо, матч першого кола "Баварія" — "Динамо" завершився розгромною перемогою німецького клубу з рахунком 5:0.

Матч "Динамо" — "Баварія" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.