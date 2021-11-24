Де Дзербі повідомив про величезні втрати "Шахтаря" перед матчем з "Інтером"

Травми викосили атакуючу лінію.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі напередодні матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера" розповів про втрати донецького клубу.

"У матчі проти "Інтера" нам точно не допоможуть Алан Патрік та Ісмаїлі. Під питанням участь і Степаненко будемо дивитися щодо ситуації, чи встигне він відновитися. Також є проблеми у Судакова, його чекати не варто. Що стосується Педріньо, то він не до кінця відновився, але його участь я не виключав би.

У матчі з "Інтером" нам треба зіграти інакше, ніж у чемпіонаті України. Це складний шлях для вдосконалення, але ми маємо його пройти, щоб менталітет став сильнішим", — цитує Де Дзербі офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, через травми давно перебувають у лазареті нападники Лассіна Траоре та Жуніор Мораєс.

Матч "Інтер" — "Шахтар" розпочнеться о 19.45.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який результат влаштує "Шахтар" у матчі проти італійського гранда. На думку букмекерів, у українського клубу не так і багато шансів на успіх у цьому протистоянні. Гра першого кола у Києві завершилася з нічийним рахунком – 0:0.