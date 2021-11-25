Рус

"Зоря" потрапить під каток Моурінью: прогноз на матч з "Ромою"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
42
"Рома" — "Зоря" Новина оновлена 25 листопада 2021, 11:58
"Рома" — "Зоря"

Луганський клуб чекає серйозне випробування.

Єврокубкова весна після вильоту "Шахтаря" та "Динамо" може пройти без українських клубів. Щобільше, букмекери вважають, що вже наступного матчу "Зоря" програє "Ромі", що впритул наблизить луганчан до вильоту з Ліги конференцій.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

Луганський клуб знаходиться на межі вильоту з єврокубка. Підопічним Віктора Скрипника необхідно брати очки, щоб зберегти реальні шанси на боротьбу в турнірі, проте перед ними стоїть серйозна перешкода у вигляді римських "Вовків", на успіх яких можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,14. Нічия та перемога "Зорі" стане дивом — коефіцієнти 8,50 і 16,50 відповідно. Додамо, що, на думку аналітиків, гра, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:0 або 3:0 на користь господарів (коефіцієнт 7,20).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Рома" — "Зоря" (дані за 25 листопада):

Парі-Матч: (перемога "Роми" 1,14 — нічия 8,50 — перемога "Зорі" 16,50)

Матч "Рома"- "Зоря" пройде в Римі у четвер, 25 листопада, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цей поєдинок у прямому ефірі, а також розповідав про турнірні розклади у групі українців.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Зоря
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
В регіонах
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військовослужбовці залишаються вірними своїй країні
Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
"Наступну зиму рейтинг Зеленського не переживе": чому "вагнергейт" – бомба сповільненої дії для президента
Дата публікації
Категорія
Ляшко переполошив усіх своєю "інсайдерською інформацією"
Олег Ляшко анонсував воєнний стан в Україні та став "зіркою" російських ЗМІ (відео)
Дата публікації
Категорія
Кордон з Білоруссю посилено
Мігранти не пройдуть: Україна розгорнула тактичні навчання на кордоні (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Нежить може бути симптомом "корони"
Є три головні симптоми: як зрозуміти, що підхопив небезпечний штам "Дельта+"