"Зоря" потрапить під каток Моурінью: прогноз на матч з "Ромою"

Луганський клуб чекає серйозне випробування.

Єврокубкова весна після вильоту "Шахтаря" та "Динамо" може пройти без українських клубів. Щобільше, букмекери вважають, що вже наступного матчу "Зоря" програє "Ромі", що впритул наблизить луганчан до вильоту з Ліги конференцій.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

Луганський клуб знаходиться на межі вильоту з єврокубка. Підопічним Віктора Скрипника необхідно брати очки, щоб зберегти реальні шанси на боротьбу в турнірі, проте перед ними стоїть серйозна перешкода у вигляді римських "Вовків", на успіх яких можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,14. Нічия та перемога "Зорі" стане дивом — коефіцієнти 8,50 і 16,50 відповідно. Додамо, що, на думку аналітиків, гра, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:0 або 3:0 на користь господарів (коефіцієнт 7,20).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Рома" — "Зоря" (дані за 25 листопада):

Парі-Матч: (перемога "Роми" 1,14 — нічия 8,50 — перемога "Зорі" 16,50)

Матч "Рома"- "Зоря" пройде в Римі у четвер, 25 листопада, початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цей поєдинок у прямому ефірі, а також розповідав про турнірні розклади у групі українців.