Незвичайний гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" здобути перемогу в Лізі Європи (відео)

Українець цього разу забив головою.

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відзначився результативним ударом у матчі 5-го туру Ліги Європи проти віденського "Рапіда" — 2:0.

Український півзахисник відкрив рахунок на 40-й хвилині зустрічі, причому зробив це незвичайним для себе чином ударом головою. Нікола Влашич перехопив м’яч на правому фланзі, прорвався бровкою і подав на дальню штангу, а там уже Ярмоленко у стрибку головою спокійно переправив м’яч у сітку.

До кінця першого тайму лондонці змогли збільшити різницю у рахунку, забив Майкл Ноубл.

Після цієї перемоги "Вест Хем" набрав 13 очок та гарантував собі перше місце у групі. Завдяки такому результату "молотобійці" пробилися безпосередньо до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Ярмоленко найближчим часом може змінити клубну прописку, причому перейти до чемпіонату сусідньої з Україною країни. У п’ятницю відбудеться жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022, де візьме участь і збірна України з Ярмоленком. Раніше визначилися потенційні суперники збірної України.