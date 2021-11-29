"Багато випив": Поворознюк пропустив матч з "Шахтарем" (відео)

Футбольний функціонер був на полюванні.

Одіозний президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк пояснив, чому він не прийшов на домашній матч свого клубу з "Шахтарем" (0:1).

Про це він розповів під час традиційного інтерв’ю з клубною пресслужбою в Instagram.

Найвідкритіший президент футбольного клубу в Україні, як завжди, дуже чесно відповідав на запитання. Олександр зазначив, що не прийшов на матч улюбленої команди через полювання, після якого він випив. Поворознюк додав, що нетверезим не водить автомобіль, а тому приїхати до Кропивницького, де відбувся матч, не зумів.

"Чому не був на грі? Тому що після полювання багато випив — голова юзом трохи йшла. Тому не зміг — за кермом я в нетверезому стані не їжджу. Ми після полювання дивилися гру по телевізору з усіма, хто був на полюванні", — заявив Поворознюк.

Додамо, що "Інгулець" класно виглядав у грі з "Шахтарем" і дав бій "Гірникам", попри статус аутсайдера поєдинку. Після поразки "Інгулець" (10 очок, 15 місце) залишився в зоні вильоту в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше Поворознюк розповів, звідки у нього чотири судимості, а також розказав, як заробив перший мільйон.