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У таборі абсолютного чемпіона світу поділилися думкою про можливий бій проти Ломаченка

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Василь Ломаченко Новина оновлена 01 грудня 2021, 11:32
Василь Ломаченко

Для початку Василеві в будь-якому разі треба перемогти Коммі.

Лу Ді Белла, який представляє інтереси абсолютного чемпіона світу з боксу у легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого, висловився про можливий поєдинок проти українського спортсмена Василя Ломаченка.

"Поки що найімовірнішим суперником для Камбосса ми розглядаємо Джервонту Девіса. Але треба подивитися інші бої, зокрема, поєдинок Ломаченка проти Коммі.

Щоб ми зустрілися проти українця, Василеві обов’язково треба перемагати Коммі, тут і питань не може бути. А той — страшенно хороший боксер, я працював колись з ним.

Можливо, бій проти Ломаченка був би привабливішим у плані фінансів, все ж таки Василь медійно цікавіший за аудиторію. Але, повторюся, йому треба подужати Коммі", — цитує слова Ді Белли Thaboxing voice.

Поєдинок Василя Ломаченка проти Річарда Коммі відбудеться 11 грудня у США. Напередодні букмекери оновили свій прогноз на поєдинок, вважаючи, що Loma – однозначний фаворит. В Україні трансляцію шоу заплановано на 12 грудня (орієнтовний початок — о 04:00 за київським часом).

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Ком #Ломаченко — Ком
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