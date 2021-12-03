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Президент УЄФА назвав найсильніший український клуб

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Александер Чеферін Новина оновлена 03 грудня 2021, 08:19
Александер Чеферін

Чеферін розхвалив Ахметова та його команду.

Президент УЄФА Александер Чеферін у швейцарському Ньоні провів зустріч із представниками "Шахтаря", присвячену 85-річчю донецького клубу.

Керівник європейського футболу відзначив прогрес донеччан, а також нагородив президента "гірників" Ріната Ахметова нагородою UEFA Football Leadership Award за вагомий внесок у розвиток футболу.

"Шахтар" — це та команда, чиє зростання не можна не відзначити. До приходу Ахметова донеччани були скромним клубом навіть у межах України, а зараз це найсильніша команда країни. Та й у Лізі чемпіонів "Шахтар" серйозний опонент для будь-якого європейського гранду", — цитує Чеферіна прес-служба донецького клубу.

Рінат Ахметов керує "Шахтарем" протягом 25 років, і за цей час донеччани 13 разів ставали чемпіоном України та мають стільки ж перемог у Кубку країни.

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів донеччани не вийшли з групи, посівши останнє місце в компанії "Шеріфа", "Інтера" та "Реала".

Раніше Телеграф публікував оновлену таблицю коефіцієнтів УЄФА, яка визначає присутність команд від країни в єврокубках. Там Україна вже далеко відпустила Росію, яка була головним конкурентом за десяте місце.

Теги:
#ФК Шахтар #УЄФА #Рінат Ахметов #Александер Чеферін
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