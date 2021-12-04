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Букмекери оцінили шанси Шевченка завдати поразки принциповим суперникам із "Ювентуса"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Андрій Шевченко Новина оновлена 04 грудня 2021, 18:45
Андрій Шевченко

Передумов для хорошої гри у грифонів мало.

У неділю у матчі 16-го туру Серії А Андрій Шевченко спробує здобути першу перемогу у ролі головного тренера "Дженоа". Суперник у клубу з Генуї – "Ювентус", який був принциповим опонентом для українця під час ігрової кар’єри.

Аналітики компанії Parimatch однозначним фаворитом зустрічі у Турині вважають "Ювентус". Коефіцієнт на перемогу господарів дорівнює 1.22, на нічию – 6.60, а на виграш "Дженоа" – 16.00.

Букмекери сумніваються, що "Дженоа" зможе забрати хоча б очко з важкого виїзду. Коефіцієнт те що, що " грифони " не програють, становить 4.80. Також високі котирування на те, що "Дженоа" зможе забити більше ніж один м’яч — 5.40.

Матч "Ювентус" — "Дженоа" відбудеться у неділю, початок — о 21.45. Подивитися гру у прямому ефірі можна на стрімінговій платформі MEGOGO.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Шевченко пояснив, чому найближчим часом він не підписуватиме українських гравців. Також український фахівець поділився очікуваннями від зустрічі із туринцями на традиційній прес-конференції.

Теги:
#ФК Ювентус #ФК Дженоа #Серія А #Коефіцієнти букмекерів
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Шевченко поділився очікуваннями від матчу із "Ювентусом"