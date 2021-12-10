"Минай" відреагував на погрози Селезньова та Леонова на адресу журналіста

Клуб начебто вибачився, начебто, і ні.

"Минай" на офіційному сайті відреагував на конфлікт, який стався під час телефонної розмови між нападником команди Євгеном Селезньовим, тренером Юрієм Леоновим та журналістом Андрієм Сеньківим.

Нагадаємо, футболіст та наставник погрожували за нібито неправдиву інформацію про те, що відбувається в клубі, Селезньов навіть натякав на фізичну розправу, викликаючи Сеньківа на "розбірку". Журналіст уже написав заяву до правоохоронних органів.

Прес-служба ужгородського клубу "поважає всіх журналістів, які привертають увагу до клубу", проте вони не розуміють, як Сеньків використати у своїй роботі "сумнівні джерела інформації".

"Минай" не виключає, що дана інформація може бути такою, що "дискредитує клуб в очах уболівальників та колег". Водночас, "з Селезньовим вже було проведено виховну бесіду, а клуб не підтримує будь-яких проявів агресії своїх гравців стосовно журналістів".

Раніше депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко також відреагував на конфліктну ситуацію, закликавши поліцію розібратися у цьому питанні.