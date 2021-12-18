Маркевич розповів, чи викликатимуть до збірної України Мампассі, який переїхав у Росію

Якщо коротко, то ні.

Колишній голова комітету національних збірних України Мирон Маркевич висловив свою думку щодо переходу захисника "Шахтаря" Марка Мампассі до "Локомотиву".

«Чи варто його продавати «Шахтарю» і чому його продали, не можу відповісти, бо це більше питання до керівництва донецького клубу. Я бачив його в іграх за "Маріуполь". Але важко об’єктивно оцінювати його рівень за командою, в якій грала одна молодь, тож азовці багато пропускали.

Чи може Мампассі отримати російське громадянство? Не знаю всіх нюансів. Адже він грав за юнацьку збірну України. Мабуть, батьки вирішуватимуть ці питання.

Згоден, що збірна України для нього на цьому етапі тепер уже закрита. Як показує практика, гравці з чемпіонату Росії до збірної України не запрошуються», — заявив Маркевич в інтерв’ю Meta-ratings.

Як повідомляє офіційний сайт "залізничників", угода з 18-річним українцем підписана на п’ять років. За даними ЗМІ, сума операції склала чотири мільйони євро.

Мампассі наразі основний захисник юнацької збірної України до 19 років, яка пробилася в еліт-раунд чемпіонату Європи.

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший українець у Росії Ярослав Ракицький готовий піти на серйозне зниження зарплати, щоб продовжити кар’єру у складі "Зеніту".